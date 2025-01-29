Ударов по Украине стало меньше: Россия столкнулась с серьезной проблемой

В последние месяцы Россия несколько реже начала наносить массированные ракетные удары по Украине. Все это случилось не просто так.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Тарас Загородний, заметив, что полномасштабная война в Украине не проходит для России бесследно. Там все чаще взрываются различные военные объекты, которые влияют на возможности оккупантов.

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Взрывы в России раздаются каждый день

Как отметил Загородний, сейчас можно зафиксировать снижение интенсивности ударов по Украине. Стратегические бомбардировщики уже не так часто летают. Это наталкивает на два вывода: у них есть проблемы с ресурсом самолетов, а также – трудности с авиационным топливом из-за недавних взрывов в Энгельсе.

Можно обратить внимание и на взлеты истребителя МиГ-31К. Раньше они могли по несколько раз в день подниматься в воздух. Сейчас это происходит значительно реже.

Интенсивные удары по российским НПЗ, нефтеперекачивающих станциях – это ключ к тому, чтобы ослабить Россию. Много оборудования производят только на Западе. А постоянные такие удары существенно истощают ресурс оккупантов.

Мы неоднократно говорили – достаточно ударов по оборудованию, которое перекачивает нефть. Что тогда произойдет? Тогда России придется остановить добычу нефти в Сибири, потому что им не будет, где ее девать. Придется или на переработку, или на экспорт. С экспортом у них уже все не очень складывается,

– сказал Загородний.

Кроме того, такие удары важны, чтобы повлиять на позицию администрации Дональда Трампа. Они существенно бьют по имиджу Путина, который точно захочет выдвинуть много требований по войне в Украине.

Чем больше будет разрушаться нефтяная инфраструктура России – тем меньше у них будет возможностей вести войну и тем лучше будем выглядеть в глазах Трампа. Он вполне сможет сказать россиянам, что их выперли из Сирии, а дроны каждый день прилетают по России; генералы взрываются и так далее,

– подчеркнул Загородний.

Свое оружие можно использовать где угодно. И не придется слушать, что НПЗ России – "гражданская инфраструктура", как намекали из администрации Байдена.

Напомним, в ночь на 29 января в России произошла масштабная атака дронами. Беспилотники, в частности, атаковали нефтеперерабатывающий завод в Кстово Нижегородской области. Он является четвертым по величине в России.