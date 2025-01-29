Про це 24 Каналу розповів політолог Тарас Загородній, зауваживши, що повномасштабна війна в Україні не проходить для Росії безслідно. Там все частіше вибухають різні військові об'єкти, які впливають на можливості окупантів.

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Вибухи в Росії лунають кожного дня

Як наголосив Загородній, зараз можна зафіксувати зниження інтенсивності ударів по Україні. Стратегічні бомбардувальники вже не так часто літають. Це наштовхує на два висновки: у них є проблеми з ресурсом літаків, а також – труднощі з авіаційним паливом через нещодавні вибухи в Енгельсі.

Можна звернути увагу і на злети винищувача МіГ-31К. Раніше вони могли по кілька разів на день підійматися в повітря. Зараз це відбувається значно рідше.

Інтенсивні удари по російських НПЗ, нафтоперекачувальних станціях – це ключ до того, аби послабити Росію. Багато обладнання виробляють лише на Заході. А постійні такі удари суттєво виснажують ресурс окупантів.

Ми неодноразово говорили – достатньо ударів по обладнанню, яке перекачує нафту. Що тоді станеться? Тоді Росії доведеться зупинити видобуток нафти в Сибіру, бо вони не матимуть, де її дівати. Доведеться або на переробку, або на експорт. З експортом у них вже все не дуже складається,

– сказав Загородній.

Крім того, такі удари важливі, аби вплинути на позицію адміністрації Дональда Трампа. Вони суттєво б'ють по іміджу Путіна, який точно захоче висунути багато вимог щодо війни в Україні.

Чим більше буде руйнуватися нафтова інфраструктура Росії – тим менше у них буде можливостей вести війну і тим краще будемо виглядати в очах Трампа. Він цілком зможе сказати росіянам, що їх виперли з Сирії, а дрони кожного дня прилітають по Росії; генерали вибухають і так далі,

– підкреслив Загородній.

Також свою зброю можна використовувати де завгодно. І не доведеться слухати, що НПЗ Росії – "цивільна інфраструктура", як натякали з адміністрації Байдена,

Нагадаємо, в ніч на 29 січня в Росії сталася масштабна атака дронами. Безпілотники, зокрема, атакували нафтопереробний завод у Кстово Нижньогородської області. Він є четвертим за величиною в Росії.