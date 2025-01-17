ВСУ бьют по чувствительным для Путина объектам: перед диктатором встанет важный вопрос

Силы обороны Украины регулярно наносят удары по важным для россиян военным объектам. Это создает проблемы для диктатора Путина, которые ему придется решать.

Об этом 24 Каналу рассказал военный аналитик Ян Матвеев. По его мнению, по состоянию на сейчас Украина накопила большое количество дальнобойных дронов и ракет для действительно массированных ударов. К примеру, в ночь на 14 января были сообщения об около 200 воздушных целей на территории России.

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Как это влияет на Россию

Как отметил Матвеев, дальнобойные удары по России являются средством военного давления. Понятно, что вряд ли реально сделать так, чтобы у страны-агрессора возникла колоссальная нехватка бензина или дизеля. Однако удар за ударом создает проблемы оккупантам.

На все эти пожары тратят силы и ремонтные возможности. Те же системы по переработке нефти не всегда удается полностью заменить. Там нужны западные детали. Это – расход денег и инфраструктуры. Какой-то завод мог производить конкретное топливо для войска. Им нужно где-то его брать. Поэтому приходится перестраивать логистику,

– сказал Матвеев.

Также дальнобойные удары по России являются элементом политического давления на Путина, чтобы он стал более сговорчивым. Они не могут полностью изменить ситуацию с войной в Украине. Но вместе с другими элементами давления вполне реально повлиять на диктатора. Ему придется искать ответ на неприятный вопрос.

Перед Путиным и его властью будет стоять вопрос – продолжать воевать в таких условиях, когда раз в 1-2 недели горят нефтебазы, или нет? Оно постоянно горит. Идут следующие удары. Нужно ремонтировать, тратить деньги. Или же есть мирное соглашение – и все прекращается,

– подчеркнул Матвеев.

Напомним, что в Энгельсе уже четвертый день горит нефтебаза после атаки беспилотников, которая произошла 14 января. По некоторым данным, там горят цистерны с авиационным топливом для бомбардировщиков Ту-160.