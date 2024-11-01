Оккупанты заявили о сбитии ракеты над Орловской областью: есть повреждения

В пять вечера пятницы, 1 ноября, в ряде областей России объявили воздушную тревогу. Оккупанты писали о ракетной опасности.

24 Канал собрал детали относительно ракетных обстрелов российских территорий 1 ноября. Напомним, в этот день аэропорты в Москве приостановили работу из-за угрозы дронов. А в сети были фото антидроновых сеток, которыми пытаются защитить Московский НПЗ.

Смотрите также На нефтебазу в Ставропольском крае России упал один из БПЛА

В России была тревога 1 ноября

Сообщение об опасности звучало в Брянской, Курской и Орловской областях. Интересно, что в последних двух говорили о ракетной угрозе, а вот на Брянщине якобы был реактивный беспилотник.

В Орловской области раздается тревога: смотрите видео

Забавно, но россияне в Орловской области еще не привыкли к сиренам, поэтому местные паблики поучали горожан, что следует делать. Так, они хвалили те ТЦ, которые эвакуировали покупателей, и ругали тех, кто игнорировал тревогу. И отдельно отметили сознательных водителей автобусов, которые высадили пассажиров на ближайшей остановке.

Видео якобы эвакуации россиян из ТЦ: люди стоят при входе

Российские мониторинговые паблики заявили, что украинцы пытаются "пробить коридор в тыловые районы, чтобы поразить ПВО". Орловцев призвали отойти от окон, поскольку тревога не учебная и на город идет цель. "Знаем, что интересно, но отойдите", – пытались иронизировать телеграм-каналы.

Обратите внимание! Для Краснодара враг на ночь спрогнозировал "массовую атаку дронами и единичное применение "Нептунов".

Впоследствии сообщили, что в Знаменском районе Орловщины уничтожили ракету. Пострадавших нет, но обломки повредили несколько зданий в селе Локно. Об этом написал сам губернатор области Андрей Кличков. Он будто бы лично приехал на место.

Где расположено село Локно в Орловской области, над которым якобы сбили ракету: показываем на карте

Следует сказать, что через Брянщину и Орловщину лежит дорога на Москву. От Локно до подмосковного Подольска всего около 300 километров.