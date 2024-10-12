Россияне будут вынуждены остановить продвижение: что для этого нужно сделать Украине

Для продвижения на линии фронта россиянам важно обеспечение армии оружием, боеприпасами и топливом. Для того, чтобы заставить остановить вражеские наступления Украине нужно принять решение, которое зависит от США.

Говорится о длительных ударах по военным объектам на территории России, важно также их количество. Об этом 24 Каналу рассказал председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан, отметив, что таким образом нашему государству удастся изменить структуру обеспечения оккупантов.

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Что нужно сделать Украине для прекращения российского наступления

По словам главы Украинского центра, удары в глубь России очень важны, они могут изменить ситуацию на линии фронте. Именно поэтому президент Украины Владимир Зеленский и вся дипломатическая команда ежедневно работает со всеми ключевыми лицами Европы и США для разрешений на эти удары западным оружием.

Нашей задачей является показать украинский вклад в долгосрочную региональную европейскую безопасность. Военное усиление Украины – это нивелирование российской угрозы,

– отметил Кузан.

Он пояснил, что украинское командование имеет список конкретных целей на территории России, после поражения которых мы сможем парализовать группировки врага. Недавние примеры поражений показали, какое это имеет влияние на российское обеспечение и резервы.

Обратите внимание! Аналитики института изучения войны подчеркивают важность быстрого предоставления разрешения Запада на использование своего оружия по территории России, чтобы максимально использовать уязвимость оккупантов. Эксперты отмечают необходимость масштабных ударов для снижения возможностей России на всем театре боевых действий в Украине.

"Для примера, поражение нефтебазы в Феодосии повлекло изменение структуры обеспечения российской армии в Крыму. Теперь они пользуются мобильным автотранспортом для обеспечения своей военной техники топливом. Есть даже распоряжение не задерживаться на одной локации более, чем 12 часов из-за риска прилетов", – отметил глава Украинского центра.

В Крыму россияне уже испытывают проблемы с топливом и обеспечением. Однако, по словам Кузана, чтобы это были не единичные инциденты, которые Россия все же может преодолеть, такие удары нужно наносить в течение длительного времени и сразу по нескольким десяткам целей.

Это бы действительно дезорганизовало логистику врага в вопросах обеспечения топлива, оружием и боеприпасами. Тогда постепенно россияне были бы вынуждены остановить свое продвижение,

– подчеркнул глава Украинского центра.

Напомним, что недавно Украина поразила российские склады с боеприпасами в Торопце и Тихорецке. Кроме того, дроны атаковали 67 арсенал ракетно-артиллерийского управления возле Карачева Брянской области, на складе хранились боеприпасы из КНДР и управляемые авиационные бомбы.