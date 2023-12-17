В Ростовской области целью дронов мог быть военный аэродром: момент атаки попал на видео

Ночью в Ростовской области было неспокойно. Россияне заявили о масштабной атаке дронами.

В сети россияне активно распространяют кадры атаки. Также СМИ предполагают, что целью атаки мог быть военный аэродром.

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Под атакой мог оказаться военный аэродром

Одно из российских изданий предположило, что беспилотники пытались атаковать местный военный аэродром. Согласно открытым данным, на военном аэродроме в Морозовке базируется 559 гвардейский бомбардировочный авиационный полк (в/ч 75392). На аэродроме дислоцированы фронтовые бомбардировщики Су-24, Су-24М, Су-34.

Момент ночной атаки БПЛА на Морозовск Ростовской области попал на видео.

Видео взрывов в Ростовской области:

Губернатор региона утверждает, что "большая часть беспилотников уничтожена, жертв нет". Куда попали те БПЛА, которые оккупантам сбить не удалось, он не уточнил.

Оккупанты заявили о сбитии более 30 БПЛА

Российские пропагандистские издания заявили, что ночью их силами "ПеВеО" якобы было перехвачено 33 беспилотных летательных аппарата над территориями Липецкой, Ростовской и Волгоградской областей. В атаке россияне традиционно обвиняют Украину.

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