В Ростовской области целью дронов мог быть военный аэродром: момент атаки попал на видео
Ночью в Ростовской области было неспокойно. Россияне заявили о масштабной атаке дронами.
В сети россияне активно распространяют кадры атаки. Также СМИ предполагают, что целью атаки мог быть военный аэродром.
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Под атакой мог оказаться военный аэродром
Одно из российских изданий предположило, что беспилотники пытались атаковать местный военный аэродром. Согласно открытым данным, на военном аэродроме в Морозовке базируется 559 гвардейский бомбардировочный авиационный полк (в/ч 75392). На аэродроме дислоцированы фронтовые бомбардировщики Су-24, Су-24М, Су-34.
Момент ночной атаки БПЛА на Морозовск Ростовской области попал на видео.
Видео взрывов в Ростовской области:
Губернатор региона утверждает, что "большая часть беспилотников уничтожена, жертв нет". Куда попали те БПЛА, которые оккупантам сбить не удалось, он не уточнил.
Оккупанты заявили о сбитии более 30 БПЛА
Российские пропагандистские издания заявили, что ночью их силами "ПеВеО" якобы было перехвачено 33 беспилотных летательных аппарата над территориями Липецкой, Ростовской и Волгоградской областей. В атаке россияне традиционно обвиняют Украину.
Предыдущие взрывы в России
- Отметим, что вечером 15 декабря в Курской области тоже раздавались взрывы. Россияне заявили, что был "нанесен удар" в районе железнодорожного вокзала города Дмитриева – в результате атаки там якобы повредило компрессорную станцию.
- А в Железногорском районе, опять же, по словам россиян, БПЛА якобы повредили линию электропередачи, которая питает один из объектов Михайловского горно-обогатительного комбината.
- Также 16 декабря мощные взрывы раздавались в Таганроге, о чем испуганные россияне жаловались в местных чатах. Однако местные власти заявили, что "инциденты не зафиксированы".