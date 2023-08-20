Россия под сильным давлением из-за атак по ее территории: кто попал под раздачу от Путина
Источник:Минобороны Великобритании
За последние месяцы количество ударов по стране-агрессорке возросло. В британской разведке сообщили, что из-за этого Путин сильно давит на Воздушно-космические силы России, в том числе силы ПВО.
В Минобороны Британии сообщили, что руководство Воздушно-космических сил России предположительно находится под сильным давлением по улучшению ПВО над Западом Россией.
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Начальник штаба ВКС России попал под раздачу
В британской разведке отметили, что удары вглубь России стратегически важны и критичны для Путина, поскольку он верил, что полномасштабное вторжение будет иметь лишь незначительное прямое влияние на россиян.
Давление, вероятно, будет особенно оказываться на начальника штаба Воздушно-космических сил России, генерала-полковника Виктора Афзалова,
– добавило британское ведомство.
Тем временем британцы отметили, что главнокомандующий ВКС России генерал Сергей Суровикин остается отсутствующим на рабочем городе – Кремль подозревает его в сговоре с Пригожиным во время мятежа в июне 2023 года.
Между тем, британцы отметили, что главнокомандующий ПКС России генерал Сергей Суровикин остается отсутствующим на рабочем городе – Кремль подозревает его в сговоре с Пригожиным во время мятежа в июне 2023 года.
Тем временем беспилотные летательные аппараты регулярно налетают на Москву. Также в Минобороны Великобритании предположили, что в последнее время по России якобы прилетают советские ракеты С-200. Такой предварительный вывод там сделали учитывая "участившиеся сообщения". Однако, отметим, что Украина не сообщала об использовании этих ракет по России.
Последние взрывы в России
- 19 августа на авиабазе "Сольцы" в Новгородской области России раздались взрывы – есть повреждение нескольких самолетов Ту-22м3, наносящих удары по Украине. Россияне заявили об атаке БПЛА.
- Ночью 20 августа в российском Курске прогремел мощный взрыв в районе железнодорожного вокзала. Россияне снова заявили, что в крышу вокзала якобы врезался беспилотник.
- В Московской области тоже было неспокойно. Россиянам в очередной раз пришлось объявлять план "Ковер" в аэропортах "Внуково" и "Домодедово" из-за угрозы БПЛА.