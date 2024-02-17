Вероятно, Россию атакуют не только украинские спецслужбы: фронтовая сводка от Свитана

Ежедневно в российских городах фиксируются новые взрывы и пожары. Все чаще "хлопки" проискодят не только в приграничных с Украиной областях, но и гораздо дальше.

Кто может быть причастен к таким спецоперациям в ежедневной сводке для 24 Канала предположил военный эксперт, полковник ВСУ в запасе и летчик-инструктор Роман Свитан.

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Отход ВСУ от Авдеевки

Главнокомандующий украинской армии генерал Александр Сырский заявил, что "во избежание окружения и сохранения жизни военнослужащих было принято решение о выводе подразделений" из города Авдеевка.

В то же время ВСУ нанесли невероятные потери врагу в живой силе.

Свитан объяснил, что поскольку Авдеевка расположена на высоте, возвращать ее будет очень сложно. Вероятно, это произойдет не напрямую, а вместе с Донецком, Макеевкой и Ясиноватой.

"Такая операция возможна с востока. Нужно зайти в Луганск, отрезав Донбасс от России, только тогда можно будет возвращать эту агломерацию. А потому это достаточно серьезная потеря плацдарма", – добавил полковник в запасе.

Украинские оборонцы рисковали оказаться в окружении, ведь выступ в районе Ласточкино увеличивался. Вероятно, вопрос в недостатке ресурсов, в частности боеприпасов.

Свитан убежден, то, что врагам удалось взять серьезный украинский укрепрайон, который возводили в течение последних 8 лет, произошло в результате именно недостаточного количества снарядов в украинской армии.

4 месяца героической обороны города дали возможность нашим инженерным войскам создать новую линию обороны. Эти рубежи не лучшие, но несмотря на то, что фронт выровнялся, плотность войск стала больше,

– добавил военный эксперт.

Взрывы в России

За минувшие сутки российские власти отчитались о атаке 33 дронов. Были зафиксированы пожары на нефтебазе в Курске, и в бывшем торговом центре в Ижевске, территория которого была передана под изготовление беспилотных летательных аппаратов.

Россияне хвастались, что в торговых центрах начали производить "Ланцеты" – дохвастались,

– прокомментировал Свитан.

Он предположил, что украинские беспилотники вряд ли долетели до Ижевска, который восточнее Казани. И, вероятно, это сделать недовольные путинским режимом, которые поддерживают украинские спецслужбы.

"Это мог быть и Моссад, потому что некоторые виды израильских беспилотников россияне украли во время различных боевых действий. В частности, так они сделали и дрон "Ланцет", не исключено, что Моссад мог помочь Украине, ведь это их касалось непосредственно", – сказал Свитан.

О российских ресурсах

Западная пресса говорит, что в 2024 году в Кремле собираются мобилизовать 400 тысяч человек. Также отмечается, что в течение прошлого года Россия произвела 4 миллиона артиллерийских снарядов и несколько сотен танков.

Свитан прокомментировал, что такое количество танков изготовить им под силу, а по снарядам, вероятно, это число вместе с закупленными в разных странах.

В то же время полковник в запасе убежден, что продвигать мобилизацию в России никто не будет. Ведь за прошлый год, когда удалось привлечь с помощью рекрутинговых центров 300 тысяч добровольцев, в России поняли, что этот способ намного эффективнее.

Мобилизацию объявлять им не обязательно. Ведь в России есть примерно 1100 городов, и даже если в каждом будет один рекрутинговый центр, хватит одного человека в день, который приходит в такой центр – это около 1100 человек в сутки. Так за год найдется 400 тысяч желающих воевать на фронте.

Примерно тысячу оккупантов уничтожает ежесуточно украинская армия на линии разграничения, поэтому увеличить свою численность враг на фронте сможет вряд ли.