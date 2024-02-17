Вероятно, Россию атакуют не только украинские спецслужбы: фронтовая сводка от Свитана

17 февраля 2024, 20:00
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Ежедневно в российских городах фиксируются новые взрывы и пожары. Все чаще "хлопки" проискодят не только в приграничных с Украиной областях, но и гораздо дальше.

Кто может быть причастен к таким спецоперациям в ежедневной сводке для 24 Канала предположил военный эксперт, полковник ВСУ в запасе и летчик-инструктор Роман Свитан.

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Отход ВСУ от Авдеевки

Главнокомандующий украинской армии генерал Александр Сырский заявил, что "во избежание окружения и сохранения жизни военнослужащих было принято решение о выводе подразделений" из города Авдеевка.

В то же время ВСУ нанесли невероятные потери врагу в живой силе.

Свитан объяснил, что поскольку Авдеевка расположена на высоте, возвращать ее будет очень сложно. Вероятно, это произойдет не напрямую, а вместе с Донецком, Макеевкой и Ясиноватой.

"Такая операция возможна с востока. Нужно зайти в Луганск, отрезав Донбасс от России, только тогда можно будет возвращать эту агломерацию. А потому это достаточно серьезная потеря плацдарма", – добавил полковник в запасе.

Украинские оборонцы рисковали оказаться в окружении, ведь выступ в районе Ласточкино увеличивался. Вероятно, вопрос в недостатке ресурсов, в частности боеприпасов.

Свитан убежден, то, что врагам удалось взять серьезный украинский укрепрайон, который возводили в течение последних 8 лет, произошло в результате именно недостаточного количества снарядов в украинской армии.

4 месяца героической обороны города дали возможность нашим инженерным войскам создать новую линию обороны. Эти рубежи не лучшие, но несмотря на то, что фронт выровнялся, плотность войск стала больше,
– добавил военный эксперт.

Взрывы в России

За минувшие сутки российские власти отчитались о атаке 33 дронов. Были зафиксированы пожары на нефтебазе в Курске, и в бывшем торговом центре в Ижевске, территория которого была передана под изготовление беспилотных летательных аппаратов.

Россияне хвастались, что в торговых центрах начали производить "Ланцеты" – дохвастались,
– прокомментировал Свитан.

Он предположил, что украинские беспилотники вряд ли долетели до Ижевска, который восточнее Казани. И, вероятно, это сделать недовольные путинским режимом, которые поддерживают украинские спецслужбы.

"Это мог быть и Моссад, потому что некоторые виды израильских беспилотников россияне украли во время различных боевых действий. В частности, так они сделали и дрон "Ланцет", не исключено, что Моссад мог помочь Украине, ведь это их касалось непосредственно", – сказал Свитан.

О российских ресурсах

Западная пресса говорит, что в 2024 году в Кремле собираются мобилизовать 400 тысяч человек. Также отмечается, что в течение прошлого года Россия произвела 4 миллиона артиллерийских снарядов и несколько сотен танков.

Свитан прокомментировал, что такое количество танков изготовить им под силу, а по снарядам, вероятно, это число вместе с закупленными в разных странах.

В то же время полковник в запасе убежден, что продвигать мобилизацию в России никто не будет. Ведь за прошлый год, когда удалось привлечь с помощью рекрутинговых центров 300 тысяч добровольцев, в России поняли, что этот способ намного эффективнее.

Мобилизацию объявлять им не обязательно. Ведь в России есть примерно 1100 городов, и даже если в каждом будет один рекрутинговый центр, хватит одного человека в день, который приходит в такой центр – это около 1100 человек в сутки. Так за год найдется 400 тысяч желающих воевать на фронте.

Примерно тысячу оккупантов уничтожает ежесуточно украинская армия на линии разграничения, поэтому увеличить свою численность враг на фронте сможет вряд ли.

Автор: Аліна Кулеба