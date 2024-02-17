Хто може бути причетний до таких спецоперацій в щоденному зведенні для 24 Каналу припустив військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі та льотчик-інструктор Роман Світан.

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Відхід ЗСУ від Авдіївки

Головнокомандувач української армії генерал Олександр Сирський заявив, що "з метою уникнення оточення та збереження життя військовослужбовців було ухвалене рішення про виведення підрозділів" з міста Авдіївка.

Водночас ЗСУ завдали неймовірних втрат ворогу в живій силі.

Світан пояснив, що оскільки Авдіївка розташована на висоті, повертати її буде дуже складно. Імовірно, це відбудеться не напряму, а разом з Донецьком, Маківкою та Ясинуватою.

"Така операція можлива зі сходу. Потрібно зайти в Луганськ, відрізавши Донбас від Росії, тільки тоді можна буде повертати цю агломерацію. А тому це досить серйозна втрата плацдарма", – додав полковник в запасі.

Українські оборонці ризикували опинитися в оточенні, адже виступ в районі Ласточкиного збільшувався. Ймовірно, питання в нестачі ресурсів, зокрема боєприпасів.

Світан переконаний, те, що ворогам вдалося взяти серйозний український укріпрайон, який відбудовували протягом останніх 8 років, сталося внаслідок саме недостатньої кількості снарядів в українській армії.

4 місяці героїчної оборони міста дали можливість нашим інженерним військам створити нову лінію оборони. Ці рубежі не кращі, але зважаючи на те, що фронт вирівнявся, щільність військ стала більшою,

– додав військовий експерт.

Вибухи в Росії

За минулу добу російська влада відзвітувала про атаку 33 дронів. Були зафіксовані пожежі на нафтобазі в Курську, та в колишньому торговому центрі в Іжевську, територія якого була передана під виготовлення безпілотних літальних апаратів.

Росіяни хвалилися, що в торгових центрах почали виробляти "Ланцети" – довихвалялись,

– прокоментував Світан.

Він припустив, що українські безпілотники навряд долетіли до Іжевська, який східніше Казані. І, ймовірно, це зробити невдоволені путінським режимом, які підтримують українські спецслужби.

"Це міг бути і Моссад, бо деякі види ізраїльських безпілотників росіяни вкрали під час різних бойових дій. Зокрема, так вони зробили і дрон "Ланцет", не виключено, що Моссад міг допомогти Україні, адже це їх стосувалося безпосередньо", – сказав Світан.

Про російські ресурси

Західна преса говорить, що у 2024 році в Кремлі збираються мобілізувати 400 тисяч осіб. Також зазначається, що протягом минулого року Росія виробила 4 мільйони артилерійських снарядів та кілька сотень танків.

Світан прокоментував, що таку кількість танків виготовити їм під силу, а щодо снарядів, імовірно, це число разом із закупленими в різних країнах.

Водночас полковник в запасі переконаний, що просувати мобілізацію в Росії ніхто не буде. Адже за минулий рік, коли вдалося залучити за допомогою рекрутингових центрів 300 тисяч добровольців, в Росії зрозуміли, що цей спосіб є набагато ефективнішим.

Мобілізацію оголошувати їм не обов’язково. Адже в Росії є приблизно 1100 міст, і навіть якщо в кожному буде один рекрутинговий центр, вистачить однієї людини в день, яка приходить до такого центру — це близько 1100 людей за добу. Так за рік знайдеться 400 тисяч охочих воювати на фронті.

Приблизно тисячу окупантів знищує щодобово українська армія на лінії розмежування, тому збільшити свою чисельність ворог на фронті зможе навряд.