За даними аналітиків, розрив між кількістю мобілізованих росіян і кількість озброєння для них міг би мати істотне значення для результатів війни.
Дивіться також Чому зменшилася кількість ракетних і дронових атак: Ігнат оцінив запаси росіян
Росіянам не вистачає зброї
Інститут вивчення війни (ISW) в одному зі своїх звітів навів заяву українського військового оглядача Костянтина Машовця. У ній вказано, що і стратегічні, і оперативні резерви Росії станом на зараз не готові до бойових дій.
Така "недостача" спостерігається попри поширену серед командування ворога думку, що буцімто вони "бездонні бочки".
У той час як Росія може виробляти близько 250 – 300 "нових і ретельно модернізованих" танків щороку – достатньо, щоб покрити втрати на полі бою, – вона не може виробити достатньо матеріалів, щоб спорядити значний резерв персоналу в разі кризи,
– сказав Машовець.
Зокрема, у грудні 2023 року держсекретар Міністерства оборони Латвії Яніс Гарісонс заявив, що Росія може "виробляти й ремонтувати" приблизно від 100 до 150 танків на місяць. Міноборони Великої Британії озвучило аналогічну оцінку в січні.
Водночас в ISW вважають, що російський військово-промисловий комплекс, швидше за все, не зможе витримати більшу мобілізацію до війська.
За словами Машовця, у резервних частинах ворога налічується близько 60 – 62 тисячі бійців, але озброєнням і технікою оснащена лише третина з них.
Ворог продовжує зазнавати втрат: основне
- Оператори 73-го морського центру ССО у ніч проти 6 лютого провели надскладну та ефективну операцію у Чорному морі біля узбережжя тимчасово окупованого Криму. Вони блискавично спрацювали у зоні потенційного ураження ворога. У результаті захоплено важливе обладнання противника та підірвано щоглу з антеною.
- Також днями підрозділ однієї з бригад Сил оборони Таврійського напрямку знищив нетипову російську ціль – наземний колісний дрон, або ж дрон мінування. Російський дрон був виявлений засобами аеророзвідки та злетів у повітря в результаті вогневого ураження.
- Крім того, ЗСУ знищили колону російської бронетехніки біля Новомихайлівки. Відомо, що ворог сунув вперед. Загарбники прагнули штурмувати позиції наших захисників. Але наші військові не дали їм цього зробити.