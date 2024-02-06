Про це 24 Каналу розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат, зауваживши, що окупанти можуть виготовляти і ракети, і "Шахеди" на своїй території. Однак вже була інформація, що російська зброя вже значно нижчої якості, ніж раніше.

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Атаки відбуваються чи не щодня

Як розповів Ігнат, упродовж останнього часу ворог запускає багато балістичних ракет. Зокрема, сьогодні вночі загинула двомісячна дитина внаслідок обстрілу ракетами С-300. Проти цих ракет складно працювати, адже росіяни мають їх буквально тисячі. А збити їх можуть не усі зенітні ракетні комплекси.

З 29 грудня 2023 року вже було три масовані атаки "Шахедами". До прикладу, в новорічну ніч окупанти запустили 90 дронів. Зараз є певна пауза. Цілком можливо, що загарбники накопичують дрони для подальших масштабних атак.

Очевидно, що їм потрібен певний час, щоб накопичити дрони для подальших атак. Не хочу нікого лякати, але все-таки дрони застосовують майже щоночі у тій чи іншій кількості. Одного разу можуть 90 запустити, потім місяць пускають по 5 – 10 – 15 – 20. Не виключено, що ворог планує щось гидке. Зима триває,

– сказав Ігнат.

Нещодавно ворог також зосередився по об'єктах паливно-енергетичного сектору. Кілька тижнів тому почалися такі атаки на Сході.

Атаки по Україні: коротко