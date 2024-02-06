Про це 24 Каналу розповіла начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк, додавши, що його максимальна боєздатність – це ракетні носії. Вони становлять загрозу для всієї території України.
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Кораблі у Чорному морі становлять небезпеку
За словами Гуменюк, засоби ворога досить потужні та мають потенціал для ракетного удару.
Зараз напоготові у Чорному морі є ракетоносії, спорядження яких понад 40 ракет типу "Калібр". Якщо говорити про загальну готовність, це свідчить про те, що ворог, зарядивши всі ракетоносії, тільки тоді переміщував їх з одного пункту базування в інший,
– розповіла Наталія Гуменюк.
Отже, в окупантів є розуміння, що їх доведеться застосовувати. Відповідні розпорядження про таку готовність віддали. Перебування на бойовому чергуванні цих ракетоносіїв може свідчити про підвищення рівня готовності та злагодженості перед їх застосуванням.
Навіть зараз, коли в Чорному морі потужний шторм, ракетоносій присутній на бойовому чергуванні. Це підводний ракетоносій, споряджений 4 ракетами типу "Калібр",
– додала Гуменюк.
Якщо аналізувати рівень загальної ракетної загрози, то можна зрозуміти, що тривалий час тривала так звана "пауза накопичення", яка зазвичай передує масованим ракетним ударам. Під час такої паузи ворог акумулює свої зусилля, потенціал ракет, готовність стратегічної авіації для того, щоб вдарити по Україні.
Це досить передбачуваний план, який вже неодноразово виконували росіянами. Перед цим продовжуються точкові ракетні удари, коли ворог намагається розвідати, чи готові наші системи протиповітряної оборони, чи перебуватимуть вони у зоні, яку він розвідує,
– підкреслила Гуменюк.
Втрати Росії у Чорному морі
- У ніч на 1 лютого на дно Чорного моря пішов російський ракетний катер "Івановєц". Його вдалося вразити під час бойового чергування, а затонуло судно неподалік від озера Донузлав. Представник ГУР МО Андрій Юсов назвав це серйозною втратою для окупантів. Приблизна вартість катера складає близько 70 – 80 мільйонів доларів. Ба більше, ворог втратив боєкомплект і, ймовірно, екіпаж.
- Військово-морський аналітик Фредерік Ван Локерен проаналізував, що відбулося з флотом росіян від початку повномасштабної війни. Лише за 2022 рік окупанти втратили 3 великі десантні кораблі, рятувальне буксирне судно, мінний тральщик. Знаковою подією стало знищення ракетного крейсера "Москва". Успішні удари ЗСУ продовжились у 2023 році, аналітик нарахував десяток знищених суден.
- У Військово-морських силах повідомили, що до 24 лютого 2022 року Росія мала 80 бойових одиниць у Чорноморському флоті. Наразі знищено 25 одиниць, ще 15 у ремонті. Щобільше, Україна "відрізала" ворога від Севастополя, який був їхньою основної логістичною базою.