Об этом 24 Каналу рассказала начальница Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк, добавив, что его максимальная боеспособность – это ракетные носители. Они представляют угрозу для всей территории Украины.

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Корабли в Черном море представляют опасность

По словам Гуменюк средства врага достаточно мощные и имеют потенциал для ракетного удара.

Сейчас наготове в Черном море есть ракетоносители, снаряжение которых более 40 ракет типа "Калибр". Если говорить об общей готовности, это свидетельствует о том, что враг, зарядив все ракетоносители и только тогда перемещал их из одного пункта базирования в другой,

– рассказала Наталья Гуменюк.

Следовательно в оккупантов есть понимание, что их придется применять. Соответствующие распоряжения о такой готовности отдали. Пребывание на боевом дежурстве этих ракетоносителей, может свидетельствовать о повышении уровня готовности и слаженности перед их применением.

Даже сейчас, когда в Черном море мощный шторм, ракетоноситель присутствует на боевом дежурстве. Это подводный ракетоноситель, снаряженный 4 ракетами типа "Калибр",

– добавила Гуменюк.

Если анализировать общей уровень ракетной угрозы, то можно понять, что длительное время продолжается так называемая "пауза накопления", которая обычно есть перед массированным ракетным ударом. Во время такой паузы враг аккумулирует свои усилия, потенциалы ракет, готовность стратегической авиации для того, чтобы ударить по Украине.

Это достаточно предсказуемый план, который уже неоднократно выполнялся россиянами. Перед этим продолжаются точечные ракетные удары, когда враг пытается разведать, готовы ли наши системы противовоздушной обороны, будут ли они находиться в зоне, которую разведывает враг,

– подчеркнула Гуменюк.

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