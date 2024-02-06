Об этом 24 Каналу рассказала начальница Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк, добавив, что его максимальная боеспособность – это ракетные носители. Они представляют угрозу для всей территории Украины.
Смотрите также Их работа очень затруднена, много кораблей уничтожено: в ВМС рассказали о состоянии российского флота
Корабли в Черном море представляют опасность
По словам Гуменюк средства врага достаточно мощные и имеют потенциал для ракетного удара.
Сейчас наготове в Черном море есть ракетоносители, снаряжение которых более 40 ракет типа "Калибр". Если говорить об общей готовности, это свидетельствует о том, что враг, зарядив все ракетоносители и только тогда перемещал их из одного пункта базирования в другой,
– рассказала Наталья Гуменюк.
Следовательно в оккупантов есть понимание, что их придется применять. Соответствующие распоряжения о такой готовности отдали. Пребывание на боевом дежурстве этих ракетоносителей, может свидетельствовать о повышении уровня готовности и слаженности перед их применением.
Даже сейчас, когда в Черном море мощный шторм, ракетоноситель присутствует на боевом дежурстве. Это подводный ракетоноситель, снаряженный 4 ракетами типа "Калибр",
– добавила Гуменюк.
Если анализировать общей уровень ракетной угрозы, то можно понять, что длительное время продолжается так называемая "пауза накопления", которая обычно есть перед массированным ракетным ударом. Во время такой паузы враг аккумулирует свои усилия, потенциалы ракет, готовность стратегической авиации для того, чтобы ударить по Украине.
Это достаточно предсказуемый план, который уже неоднократно выполнялся россиянами. Перед этим продолжаются точечные ракетные удары, когда враг пытается разведать, готовы ли наши системы противовоздушной обороны, будут ли они находиться в зоне, которую разведывает враг,
– подчеркнула Гуменюк.
Потери России в Черном море
- В ночь на 1 февраля на дно Черного моря пошел российский ракетный катер "Ивановец". Его удалось поразить во время боевого дежурства, а затонуло судно неподалеку от озера Донузлав. Представитель ГУР МО Андрей Юсов назвал это серьезной потерей для оккупантов. Приблизительная стоимость катера – около 70 – 80 миллионов долларов. Более того, враг потерял боекомплект и, вероятно, экипаж.
- Военно-морской аналитик Фредерик Ван Локерен проанализировал, что произошло с флотом россиян с начала полномасштабной войны. Только за 2022 год оккупанты потеряли 3 больших десантных корабля, спасательное буксирное судно, минный тральщик. Знаковым событием стало уничтожение ракетного крейсера "Москва". Успешные удары ВСУ продолжились в 2023 году, аналитик насчитал десяток уничтоженных судов.
- В Военно-морских силах сообщили, что до 24 февраля 2022 года Россия имела 80 боевых единиц в Черноморском флоте. Сейчас уничтожено 25 единиц, еще 15 в ремонте. Более того, Украина "отрезала" врага от Севастополя, который был их основной логистической базой.