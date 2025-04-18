Летчик-инструктор предположил, чем ВСУ ударили по 112 ракетной бригаде России

Силы обороны Украины дважды ударили по 112 ракетной бригаде России, которая ответственна за обстрел Сум на Вербное воскресенье. Взрывы раздавались в городе Шуя Ивановской области.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе и летчик-инструктор Роман Свитан. По его словам, однозначно, что ГУР вычислили участников удара по Сумах 13 апреля. Теперь им пришел ответ.

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Чем атаковала Украина

Как заметил Свитан, согласно видео, которые опубликовали в соцсетях, можно предположить, что это были беспилотники "Лютый". При этом с увеличенной боевой частью.

Пункт дислокации 112 ракетной бригады России расположен на расстоянии примерно 600-700 километров от Украины. При этом он находится еще дальше от Москвы.

Если Силы обороны способны уничтожать цели так далеко, то стоило бы когда-то нацелиться и на саму Московскую область, где расположено огромное количество различных военных объектов.

Если есть возможность обойти Москву, то значит есть возможность ударить по Москве. Там много военных объектов. Кроме командных пунктов, систем связи, проектных бюро, там еще и большое количество объектов по производству боеприпасов и различного другого высокотехнологичного вооружения,

– сказал Свитан.

Добавим, в соцсетях уже опубликовали видео атаки и последствий удара по 112 российской ракетной бригаде.