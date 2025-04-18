Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, полковник ЗСУ у запасі та льотчик-інструктор Роман Світан. За його словами, однозначно, що ГУР вичисли учасників удару по Сумах 13 квітня. Тепер їм прийшла відповідь.

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Чим атакувала Україна

Як зауважив Світан, згідно з відео, які опублікували в соцмережах, можна припустити, що це були безпілотники "Лютий". При цьому зі збільшеною бойовою частиною.

Пункт дислокації 112 ракетної бригади Росії розташований на відстані приблизно 600-700 кілометрів від України. При цьому він перебуває ще далі від Москви.

Якщо Сили оборони здатні знищувати цілі так далеко, то варто було б колись націлитися і на саму Московську область, де розташована величезна кількість різних військових об'єктів.

Якщо є можливість обійти Москву, то значить є можливість вдарити по Москві. Там багато військових об'єктів. Окрім командних пунктів, систем зв'язку, проєктних бюро, там ще й велика кількість об'єктів з виробництва боєприпасів та різного іншого високотехнологічного озброєння,

– сказав Світан.

Додамо, в соцмережах вже опублікували відео атаки та наслідків удару по 112 російській ракетній бригаді.