Под Ростовом слышали взрывы, россияне не поверили сказкам о ПВО

Вечером 22 сентября в Ростовской области России произошли взрывы. Еще не известны их последствия, но фото впечатляют. А местные высмеяли пропагандистские клише. 24 Канал собрал информацию о происшествии.

Забавно, но сообщения о взрывах и фотографии пожара в российских телеграм-каналах соседствуют с успокаивающими лайтовыми новостями. Но в обсуждениях большинство россиян единодушны: нужно никого не слушать и доверять только тому, что видишь сам. Очевидно, что Курская операция открыла глаза ряду людей.

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Что известно о взрывах в городе Азов в России

Азов, Ростовская область России. Результат атаки "обломками". Не зря в Таганроге работала ПВО. Все логично – сбивает Таганрог, обломки принимает Азов. Коллаборация,

– ядовито иронизировал Петр Андрющенко.

Последствия взрывов в Приазовье – большой пожар / Фото росСМИ

"Что-то очень горит в Азовском районе. Вид с противоположного берега", – написали российские паблики около шести вечера. А в половине шестого они сообщали о вероятной работе ПВО в области – мол, жители Приазовья слышали звук взрыва.

"ПВО отработала между Азовом и Ростовом, был слышен громкий взрыв", – сообщили местные телеграм-каналы.

В Приазовье "снова разгорается", признали оккупанты / Фото росСМИ

Где расположен город Азов Ростовской области, как далеко от Украины: показываем на карте

Реакция россиян на взрывы в Приазовье

В комментариях россияне писали, что в Азове задрожали окна, а следы было видно на полнеба, что не похоже на работу ПВО.

"Гулял с собакой, видел, как летела ракета, но звука не слышал", – заметил один из читателей.

"Ракета полетела, а в каналах пишут про сверхзвук. Классно народ обманывают", – добавила другая женщина.

"А потом напишут, что сбили 500 дронов, 250 ракет и два единорога", – пошутил третий автор.

Традиционно в комментариях начались обвинения в пассивной позиции. Некоторые написали, мол, сидите и дальше с вашей позицией "с краю". На что последовала возмущенная отговорка "от нас ничего не зависит, мы же не будем штурмовать Кремль".

Интересно, что все больше людей понимают, что происходит. Они чаще иронизируют о "сверхзвуке", то есть обыгрывают объяснения пропагандистов "это не взрывы, это наш самолет перешел на сверхзвуковую скорость". А еще молча сбрасывают фотографию певца Егора Летова, намекая на известную фразу из его песни "Все идет по плану". Похожими словами власть успокаивает россиян, что якобы взрывы плановые, это тренировки и тому подобное.