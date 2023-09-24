География "хлопка" расширяется: в Московской и Калужской областях диверсанты уничтожили технику

В ночь на 24 сентября в Московской и Калужской областях работали неизвестные диверсанты. В результате их успешных действий уничтожены несколько единиц техники россиян.

Взрывы раздались на территориях военных городков. В разведке подчеркнули, что фото и видео "хлопка" по соображениям безопасности будут опубликованы позже.

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Семена "хлопка" распространяются по России

В ГУР сообщили, что в ночь на 24 сентября в России было "неспокойно". Неизвестные диверсанты удачно отработали на объектах в Московской и Калужской областях, нанеся россиянам потери в технике.

Так, взрывы раздались:

на территории военного городка 2 мотострелковой дивизии 1 танковой армии (воинская часть №23626 в населенном пункте Калининец Наро-Фоминского района Московской области). Там диверсанты уничтожили топливозаправщик;

на территории военного городка 60 арсенала вооружения (воинской части № 42702 в городе Калуга). Диверсанты успешно уничтожили 4 единицы автомобильной техники с прицепами.

Диверсанты расширили географию хлопка на территории страны-агрессора,

– отметили в разведке.

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