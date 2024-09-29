Россию массированно атаковали дроны: горит склад боеприпасов, взрывы у аэродрома

Россияне заявили о ночной массированной атаке дронами в 7 регионах России. В результате обстрела у оккупантов вспыхнул склад с боеприпасами в Волгоградской области и раздавались взрывы неподалеку от военного аэродрома в Ейске Краснодарского края.

Информацию о взрывах российские телеграм-каналы начали публиковать в полночь на 29 сентября. В частности, тогда же написали о взрывах в Ейске возле военного городка. Что известно о тревожной ночи в России – читайте в тексте 24 Канала.

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Что известно о взрывах в районе аэродрома, откуда россияне запускают "Шахеды"

Местные россияне в группах Ейска и Краснодарского края написали, что слышали взрывы возле военного городка, где также размещен аэродром военно-морского флота России "Балтимор" и базируется 859-й Центр боевого применения и переучивания летного состава морской авиации. Если проще, оттуда Россия чуть ли не каждую ночь запускает дроны-камикадзе типа "Шахед" по Украине.

В комментариях писали, что якобы работает ПВО, однако россияне опровергали эти заявления: "Заметно, так работает, что долетает".



Россияне опровергали так называемую "работу ПВО" / скриншот из телеграм-каналов

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев цинично соврал, что якобы дроны пытались атаковать гражданские объекты в Краснодарском крае.

Где еще раздавались взрывы

Взрывы ориентировочно перед 1:38 29 сентября раздавались в Ростовской области. В частности, их слышали в Цимлянске, Волгодонске, пожар вспыхнул в селе Самарское Азовского района.

Атакован микрорайон Новошахтинска Новая Соколовка. В 5 минутах езды от него расположен Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод,

– заявили в телеграм-каналах.

Местные жители написали, что обломки дронов упали возле линий электропередач.

Губернатор Ростовской области утверждает, что ночью:

средства ПВО якобы уничтожили над Новошахтинском 7 беспилотников;

в результате падения обломков на поле вспыхнула трава;

пострадавших и разрушений на земле "не зафиксировали".

Пожар под Новошахтинском в ночь на 29 сентября: смотрите видео

Также взрывы слышали в Воронеже и пригороде. Россияне заявили, что якобы на Московском проспекте беспилотник попал в жилой комплекс, произошло возгорание. В частности, вспыхнула крыша дома, россиянам повыбивало стекла в окнах.

Поэтому губернатор Воронежской области признал последствия и отметил, что это последствия "падающих" дронов. В очередной раз Россия показала, как на самом деле "работает" их ПВО.



Горящий дом в Воронеже после попадания "падающего" дрона



Пожар достаточно масштабный

Российское минобороны заявило утром 29 сентября о якобы сбитии 125 дронов:

67 дронов – над Волгоградской областью,

17 – над территорией Белгородской,

17 – над Воронежской областью,

18 – над территорией Ростовской области,

по одному – над Брянской и Курской областями и Краснодарским краем;

3 – над акваторией Азовского моря.

В то же время российское министерство и словом не обмолвилось о последствиях атаки беспилотников, в очередной раз предоставив россиянам ложную информацию.

Дроны атаковали склад боеприпасов, где было оружие из Ирана

В Волгоградской области также было громко – россияне публиковали кадры детонации и в панике бежали. В телеграм-каналах врагов написали, что горит склад боекомплекта в Котлубане Волгоградской области.

В то же время губернатор Волгоградской области заявил о "работе ПВО". По его данным, пострадавших и "повреждений гражданских и военных объектов нет". Он, как и его коллеги из других областей, только сказал о "возгорании сухой травы", которое оперативно потушили.

Пока россияне убегают, власть говорит о "возгорании травы": смотрите видео

Глава Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко подтвердил, что в ночь на 29 сентября дроны таки атаковали российский склад с боеприпасами в поселке Колтубань Волгоградской области России.

По его данным, там враги держали часть иранской баллистики и пусковые к ней.

Еще были уничтожены иранские боеприпасы,

– добавил Коваленко.