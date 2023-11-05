Вновь взрывы в России и ядерная риторика Кремля: хронология 620 дня войны

Украинские защитники продолжают защищать Украину от российских захватчиков. В то же время Россия не оставляет попыток захватить украинские территории.

Борьба Украины против полномасштабной российской агрессии длится уже 620 дней. О главных событиях этого дня читайте в материале 24 Канала.

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