Атака дронами на нефтебазу в Петербурге: Камышин объяснил, чьего производства эти БПЛА
Александр Камышин прокомментировал недавний "хлопок" в Санкт-Петербурге. Атака на нефтебазу в Ленинградской области произошла ночью.
Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин дал понять, что во время атаки на нефтебазу в Санкт-Петербурге применялись наши беспилотники. Об этом он сказал во время выступления на дискуссии Deciding Your Tomorrow.
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Что рассказал министр
Камышин подтвердил, что дроны, которыми была атакована вражеская нефтебаза в Ленинградской области, были украинского производства.
Это сделано в Украине. Да, этой ночью мы попали в цель, и эта штука (дрон – 24 Канал) пролетела ровно 1250 километров этой ночью,
– объяснил министр.
Он сообщил, что Украина уже способна производить дроны стоимостью от 350 долларов, которые способны летать на большие расстояния.
Что этому предшествовало
- В ночь на 18 января в российском Санкт-Петербурге было шумно. Источники сообщили 24 Каналу, что это была операция ГУР с использованием современных украинских средств.
- Вражеские телеграм-каналы писали, что на территории "Петербургского нефтеналивного терминала" якобы упал беспилотник с 3 килограммами взрывчатки. Этот объект считается самым большим среди подобных в Балтийском регионе.
- Впоследствии "хлопок" в России прокомментировал представитель ГУР МО Андрей Юсов. Он отметил, что на территории страны-агрессора взрывы и пожары участились, и их будет становиться только больше.
- Юсов сообщил, что оккупанты активно используют эту нефтебазу для обхода антироссийских санкций. Также он сказал, что ГУР не подтверждает и не опровергает свою причастность к этому удару.