В секторе Газа прогремели взрывы: Израиль говорит, что попал в ракетный завод ХАМАС
Источник:Reuters
В городе Газа, который находится под контролем палестинцев, прогремела серия взрывов. Впоследствии в Израиле констатировали, что атаковали подземную площадку, на которой террористическая организация ХАМАС производила вооружение.
Об этом инциденте стало известно в понедельник утром, 13 февраля. Заметим, что в Иерусалиме приняли решение по авиаударам по заводу ХАМАС после того, как палестинцы выпустили одну из ракет из сектора Газа.
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Информации о жертвах нет
Следует сказать, что по состоянию на 13 февраля, 08:00 неизвестно о погибших или пострадавших в результате этих авиаударов. Однако Израиль утверждает, что ударил по объекту террористов после сбития вылетевшей из Газы ракеты. В то же время в Палестине это пока никак не комментировали.
Кроме того, стало известно, что между палестинцами и израильтянами началась перестрелка.
На западном берегу реки Иордан, что контролирует Израиль (территория должна принадлежать Палестине – 24 Канал), по словам очевидцев, войска оцепили дом в городе Наблус, началась стрельба – возможные потери,
– написали Reuters.
Там также упомянули о заявлении группы палестинских вооруженных боевиков "Логово львов". Организация базируется преимущественно в Наблухе и близ города Джанин. Собственно, там констатировали, что устроили засаду на армейское подразделение Израиля, ведь страна неоднократно совершала рейды.
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Палестина и Израиль: не стоит ожидать примирения сторон
- Отметим, что террористы ХАМАС захватили контроль над городом Газа в 2007 году – с тех пор они несколько раз атаковали Израиль, как это произошло 13 февраля.
- Однако в Палестине акцентируют внимание, что в этот же день израильские наземные силы также обстреливали пограничные позиции ХАМАС.
- Поэтому ожидать, что в ближайшие годы эта война может закончиться, – не стоит. Регулярно происходят перестрелки между палестинцами и израильтянами.
- Кстати, последняя ракетная атака из сектора Газа случилась в ночь на 27 января 2023 года.