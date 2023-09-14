Пусть плывут и в Казань, но корабль – не игла, – ВМС о перемещении судов России из Севастополя

После атак по Севастопольскому морскому заводу Россия может восстановить поврежденные корабли. Однако это обойдется ей дороже, чем построить заново корабль такого класса. Поэтому риторика россиян о восстановлении судов является пропагандой.

Спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук рассказал в эфире "Свобода. Утро", что даже перемещение российских кораблей не спасет их от потенциальных атак. Ведь в ночь на 13 сентября повреждения получили крупный десантный корабль и подлодка оккупантов, пишет 24 Канал.

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Что сказали наши Военно-морские силы об атаке по кораблям в Севастополе

Сергей Плетенчук рассказал, что, несмотря на то, что на территории Крыма еще много заводов, куда можно переместить корабли, и уберечь их от обстрелов не просто.

Их можно даже в Казань отогнать, условно. Там есть и другие заводы действительно. Тот самый "Лиман" в Керчи или "Феодосия". Заводов хватает. Но ведь корабль – это не игла, его не утаишь. Никак. Потому здесь без вариантов. Но мы можем ждать чего угодно. Это Россия,

– заявил спикер Военно-морских сил.

Сергей Плетенчук также рассказал, что единственная серьезная проблема россиян – это логистика. Ведь в ситуации, когда морские пути станут единственным логистическим коридором для российских оккупантов в поставках ресурсов на юг Украины, то для них могут возникнуть проблемы.

"Они (российские оккупанты – 24 Канал) могут оказаться в таком состоянии, что у них может остаться только морская логистика. И для них это будет проблемой. Потому что там не очень легкая навигация. Это, во-первых. Ну, и, по-вторых, даже если они будут использовать те же порты Бердянска или Мариуполя, хочу напомнить, что в Бердянске они так же потеряли большой десантный корабль. Просто в порту. И еще два были повреждены, существенно повреждены. Они до сих пор находятся в ремонте", – заявил спикер Военно-морских сил.

Кратко о взрывах в Севастополе