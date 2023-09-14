Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук розповів у ефірі "Свобода. Ранок", що навіть переміщення російських кораблів не врятує їх від потенційних атак. Адже у ніч проти 13 вересня пошкоджень зазнали великий десантний корабель і підводний човен окупантів, пише 24 Канал.
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Що сказали наші Військово-морські сили про атаку по кораблях у Севастополі
Сергій Плетенчук розповів, що, попри те, що на території Криму є ще багато заводів, куди можна перемістити кораблі, та вберегти їх від обстрілів не просто.
Їх можна навіть в Казань відігнати, умовно. Там є й інші заводи, дійсно. Той самий "Лиман" в Керчі або "Феодосія". Заводів вистачає. Але ж корабель – це не голка, його не сховаєш. Ніяк. Тому тут без варіантів. Але ми можемо очікувати чого завгодно. Це Росія,
– заявив речник Військово-морських сил.
Сергій Плетенчук також розповів, що єдина серйозна проблема росіян – це логістика. Адже у ситуації, коли морські шляхи стануть єдиним логістичним коридором для російських окупантів у постачанні ресурсів на південь України, то для них можуть виникнути проблеми.
"Вони (російські окупанти – 24 Канал) можуть опинитися у такому стані, що в них може залишитися лише морська логістика. І для них це буде проблемою. Тому що там не дуже легка навігація. Це, по-перше. Ну, і, по-друге, навіть, якщо вони будуть використовувати ті самі порти Бердянська або Маріуполя, хочу нагадати, що в Бердянську вони так само втратили великий десантний корабель. Просто в порту. І ще два було пошкоджено, суттєво пошкоджено. Вони досі перебувають у ремонті", – заявив речник Військово-морських сил.
Коротко про вибухи в Севастополі
- У ніч проти 13 вересня в тимчасово окупованому Севастополі, за даними місцевих мешканців, пролунало 7 вибухів. Окупаційна так звана "влада" заявила, що нібито вони збили 7 з 10 крилатих ракет та ще 3 морських дрони.
- Після вибухів пожежі спалахнули в трьох місцях на території судноремонтного заводу: два – в Південній бухті й один – у Корабельній бухті.
- Політтехнолог Борис Тизенгаузен сказав, що ця операція була "розумною та блискучою". Своєю чергою генерал-лейтенант, військовий експерт, засновник благодійного фонду "Закриємо небо України" Ігор Романенко додав, що пошкодження ВДК "Мінськ" та підводного ракетоносія "Ростов-на-Дону" суттєво зменшують можливості ворога.