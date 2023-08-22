Севастополь посетил "хлопок": на Крымском мосту работает ПВО оккупантов

На временно оккупированном россиянами полуострове было громко. Захватчики из-за этого перекрыли движение на незаконно построенном Крымском мосту.

Вечером 22 августа жители временно оккупированного Севастополя слышали "хлопок". Также громко было на Крымском мосту, передает 24 Канал.

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Что происходит в Крыму

Как пишут мониторинговые телеграм-каналы, в районе незаконно построенной переправы через Керченский пролив была слышна работа вражеской ПВО. А во временно оккупированном Севастополе люди слышали взрывы и автоматные выстрелы.

Российские захватчики перекрыли движение через Крымский мост. Украинский блогер и активист Сергей Стерненко написал в своих соцсетях, что захватчики объявили на этой переправе воздушную тревогу.

Что говорят оккупанты

Кремлевские пропагандисты и коллаборанты попытались замолчать "хлопки" в Крыму и обмануть местное население. Они объяснили звуки взрывов в Севастополе якобы "тренировкой" ПВО в Казачьей бухте. По другой версии оккупационной администрации, там якобы проходят "учебные стрельбы", а в самом городе будто бы "все спокойно".

Россиянин Михаил Развожаев, которого оккупанты назначили "губернатором" Севастополя, заявил, что "тренировки" будут идти до 23 часов ночи. По состоянию на 22:54 по Киеву российские захватчики возобновили движение на незаконно построенной переправе.

Напомним, такая же ситуация уже была в Крыму в этот вторник. В послеобеденное время в соцсетях появилялась информация о выстрелах, раздававшихся в центральной части Севастополя. Кроме этого россияне снова перекрывали движение на Крымском мосту.

Минобороны страны-агрессорки заявило, что 22 августа в Черном море двигались два беспилотника. Речь идет о моделях MQ-9 Reaper и TB2 Bayraktar. По версии россиян, эти БПЛА проводили разведку возле Крыма, но затем покинули район, когда оккупанты подняли в небо два истребителя.

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