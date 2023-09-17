В Шебекино под Белгородом слышали сирены: снаряд прилетел на один из заводов
В России снова неспокойно. В этот раз в Белгородской области сообщили о прилете.
Российские СМИ пишут, что у Шебекино было неспокойно. Там прозвучала сирена, а местные паблики писали о прилете на одном из предприятий города. 24 Канал.
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Россиян просили пройти в укрытие
В Белгородской области звучала сирена, так что местные телеграмм-каналы писали, что нужно пройти в укрытие. Администрация сначала никак не комментировала инцидент, а затем сообщила, что "прилеты на территорию города не зафиксированы".
В Белгородской области звучала сирена: смотрите видео
Есть прилет одного снаряда на территорию промышленного предприятия за пределом жилой застройки,
– написал председатель Шебекинского округа Владимир Жданов.
Он также отметил, что пострадавших нет, а обследование по разрушениям будет "проводиться днем".
Включение сирены глава округа назвал "технической ошибкой".
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