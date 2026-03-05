"Вася, нас бомбят": в Сочи, Анапе и Армавире прогремела серия взрывов

В ночь на 5 марта под ударом украинских дронов оказался Краснодарский край. В ряде тамошних городов местные слышали взрывы и видели пожары после прилетов.

Воздушная тревога для Краснодарского края зазвучала еще вечером 4 марта. Российские телеграмм-каналы пишут о нескольких волнах атаки БпЛА на Сочи.

Что известно об атаке дронов на Краснодарский край?

Всю ночь от взрывов содрогалось Сочи. Наиболее неспокойно было в районе Адлера, Сириуса и в Лазаревском районе города. В небе видели яркие вспышки. Российская ПВО отстреливалась от дронов над Черным морем.

Справка: Адлер – это район города Сочи на побережье Черное моря. Здесь расположен международный аэропорт Сочи. Граничит с Абхазией.

В аэропорту Сочи ввели ограничения на взлет и посадку воздушных судов. Задерживаются десятки самолетов.

Громко было и в Анапе, а также в Армавире.

Напомним, что этой ночью не спалось и россиянам в Саратовской области. Говорят, что регион подвергся самой массированной атаке беспилотников с начала войны. Взрывы раздавались в Саратове и Энгельсе.

Что известно о последних ударах Украины по России?