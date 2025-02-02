Подрывы ТЦК в Украине: в СНБО отреагировали на события

За последние дни в Украине произошли два взрыва в ТЦК. В ЦПД заявили, что здесь приложили усилия российские спецслужбы.

В Павлограде вечером 2 февраля произошел взрыв возле здания РТЦК и СП, в результате чего ранения получил военнослужащий. Это уже не первый подобный инцидент за последнее время. 1 февраля взрыв прогремел на территории Ровенского ТЦК. Там погиб один человек, и еще шестеро получили ранения, передает 24 Канал со ссылкой на ЦПД.

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Реакция ЦПД

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что за операциями против военных, а также за подрывами ТЦК стоят структуры ГРУ и ФСБ России.

Параллельно с этим усиливается и медийная кампания, которая длится с 2022 года, но особенно большие усилия по подрыву мобилизации и вливания в медийную часть (блогеры, боты, соцсети) россияне вкладывают с 2024 года,

– говорится в заметке лейтенанта.

Напомним, что 31 января в Пирятине на АЗС произошло вопиющее убийство сотрудника ТЦК. Это случилось во время сопровождения мобилизованных на обучение в воинскую часть. За убийство военнослужащего задержаны двое мужчин – жители Полтавы и Лубен. Им уже объявили о подозрениях.