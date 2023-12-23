Несколько российских военных и служащих погибли, – Федоров о последствиях "хлопка" в Токмаке
В четверг, 21 декабря, во временно оккупированном Токмаке раздались взрывы, где вражеские силы понесли потери. Федоров рассказал о последствиях взрывов в городе.
Взрывы были там, где враг разместил свою администрацию и полицию. Речь идет о 3 "прилетах" по оккупантам. Об этом в эфире телемарафона сказал городской голова Мелитополя Иван Федоров, информирует 24 Канал.
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Последствия "хлопка" в Токмаке
Иван Федоров отметил, что уже есть информация о том, что несколько российских военных и служащих погибли.
Поэтому в Токмаке им тоже некомфортно, в нашем украинском Токмаке,
– подчеркнул Федоров.
Мэр Мелитополя отметил, что ликвидация врага ведется по всей запорожской линии фронта. По его словам, это как фронтовые города, такие как Токмак, так и тыловые, которыми враг считает и Бердянск и Мелитополь.
Он выразил надежду на то, что оккупантам будет сверхнекомфортно на украинской территории и благодаря нашим военным они покинут нашу землю.
Взрывы в Бердянске
Во временно оккупированном Бердянске вечером 22 декабря также было неспокойно. Взрывы слышали в течение часа.
Горожане, по словам начальницы Бердянской городской военной администрации Виктории Галициной, фиксировали БПЛА и работу российской ПВО.
По информации местных СМИ, российские оккупанты пытались сбивать дроны с помощью стрелкового оружия. Противник отчитался, что будто бы удалось сбить 6 воздушных целей.
Что произошло в Токмаке: коротко
- 21 декабря 2023 года Канал "мелитопольского партизанского отряда генерала Черешни" сообщил, что в Токмаке трижды прилетело по русским оккупантам.
- Городской голова Мелитополя Иван Федоров намекнул, что силы противника понесли потери.
- Вскоре российские захватчики сами показали последствия прилетов и жаловались, что прилетело в мэрию, которая, к сожалению, считается главным кодлом оккупантов и коллаборантов.