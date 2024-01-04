Даже земля вздрогнула: в Токмаке раздались мощные взрывы
Источник:Иван Федеров
В оккупированном Токмаке на Запорожье прогремели мощные взрывы. У оккупантов снова что-то происходит. В то же время, официально события не комментируют.
Мэр Мелитополя Иван Федоров со ссылкой на местных жителей сообщил сегодня, 4 января, что в городе было очень громко.
Смотрите также Давление усиливается перед "выборами": какие новые методы придумали оккупанты в Запорожье
"Жители сообщают о громких взрывах, от которых дрогнула земля", – написал он.
Впоследствии запорожский коллаборант и гауляйтер Владимир Рогов в телеграмме написал, что в городе активно работает российская противовоздушная оборона.
Больше деталей о последствиях взрывов пока не было. Стоит дождаться официальной информации от украинской власти. Вероятно, взрывы являются результативными, и у врага снова потери.
Ситуация в Токмаке
- Лишь вчера вечером во временно оккупированном Токмаке раздавались мощные взрывы. На месте попаданий началась детонация.
- Также мощные взрывы в Токмаке раздавались на Святвечер. 24 декабря на севере города прогремели 3 мощных взрыва. Иван Федоров намекнул на то, что было попадание.
- Принимали "поздравления" оккупанты на оккупированной территории Запорожья и 1 января, и в канун Нового года.