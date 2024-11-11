Авиаудары врага по Запорожью убили человека и разрушили дом

Российская военная авиация нанесла удар по Запорожью ночью 11 ноября. Последствия трагические – погиб человек, много раненых и разрушений.

Первые подробности сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС. Известно, что говорится о 3 авиационных ударах.

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Авиаатака врага на Запорожье 11 ноября: что известно

Воздушная тревога в Запорожской области продолжалась с вечера 10 ноября, с 20:59, и до 01:58 ночи 11 ноября. По информации Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, армия России нанесла 3 авиационных удара по областному центру, городу Запорожье. Ранее СМИ писали о взрыве в 01:30, который слышали местные жители, а Воздушные силы – о пусках КАБов.

По состоянию на 5 утра известно, предварительно, что в результате атаки погиб человек. К этому времени 9 человек обратились к врачам за медицинской помощью из-за травм.

Среди пострадавших – девушка 15 лет и 2 мальчика 4 и 17 лет. Количество пострадавших выясняется!

– говорится в сообщении спасателей.

Последствия на земле также плохие: обстрел вызвал взрывную волну, которая частично разрушила двухэтажный жилой дом. Кроме того, повреждено общежитие и здание автосалона.

В Запорожской ОВА уточнили, что уже известно о 18 раненых в результате ночной атаки. Среди пострадавших 5 детей: мальчики 4, 16 и 17 лет и девочки 15 и 17 лет. Им оказали необходимую помощь медики.

Последствия атаки врага на Запорожье: смотрите видео ГСЧС

Аварийно-спасательные работы продолжаются. Местные власти привлекли 3 автобуса и организовали эвакуацию жителей из общежития. Все экстренные службы города работают на месте очередного преступления российских оккупантов.