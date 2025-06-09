Взрывы в Запорожье: город атакуют несколько групп БпЛА

Россияне запустили несколько групп беспилотников по Украине вечером 9 июня. В частности, часть из них двигалась курсом на Запорожье, там прогремели взрывы.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова.

Смотрите также Враг атаковал энергетическую инфраструктуру на Сумщине: обесточены более 20 тысяч потребителей

Что известно об атаке

Воздушная тревога на территории Запорожской области была объявлена ​​ориентировочно в 20:17. В Воздушных силах сообщали о нескольких группах ударных беспилотников, летевших курсом на Запорожье.

Уже через минуту Иван Федоров сообщил о работе сил противовоздушной обороны. Руководитель ОВА призвал местных оставаться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги.

Россияне атаковали прифронтовой поселок области fpv-дронами. В результате атаки произошел пожар. Экстренные службы выехали на место поражения,

– уточнил он впоследствии.

Обратите внимание! Оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.

Напомним, утром враг нанес удар по Запорожью управляемыми авиабомбами. В результате удара ранения получила 73-летняя женщина. Ее в тяжелом состоянии доставили в больницу. Кроме того, повреждены частные дома в одном из районов города.