Взрывы раздались в Запорожье
Вечером 23 мая взрывы прогремели в Запорожье. Город находился под угрозой обстрела баллистики.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Запорожской ОВА Ивана Федорова.
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Что известно о взрывах в Запорожье
О 22:55 мониторинговые каналы сообщили об угрозе применения баллистики из российского Таганрога.
Впоследствии сообщили об угрозе для Запорожья.
Громко в городе было примерно в 22:58.
Взрывы в Запорожской области. До отбоя оставайтесь в безопасных местах,
– призвал председатель ОГА Иван Федоров.
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Напомним, что под баллистическими обстрелами дважды в день была Одесса, к сожалению, есть 8 пострадавших и 2 жертвы.
А ближе к полуночи из-за "Шахеды" было громко в Киеве, где зафиксировано падение обломков, а также в области – в Броварском районе пострадали два человека.