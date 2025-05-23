Взрывы раздались в Запорожье

Вечером 23 мая взрывы прогремели в Запорожье. Город находился под угрозой обстрела баллистики.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Запорожской ОВА Ивана Федорова.

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Что известно о взрывах в Запорожье

О 22:55 мониторинговые каналы сообщили об угрозе применения баллистики из российского Таганрога.

Впоследствии сообщили об угрозе для Запорожья.

Громко в городе было примерно в 22:58.

Взрывы в Запорожской области. До отбоя оставайтесь в безопасных местах,

– призвал председатель ОГА Иван Федоров.

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Напомним, что под баллистическими обстрелами дважды в день была Одесса, к сожалению, есть 8 пострадавших и 2 жертвы.

А ближе к полуночи из-за "Шахеды" было громко в Киеве, где зафиксировано падение обломков, а также в области – в Броварском районе пострадали два человека.