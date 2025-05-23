Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на власну кореспондентку. Росія атакувала Одесу уже вдруге за день.

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Що відомо про вибухи в Одесі

О 20:41 Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня.

За хвилину на Одещині оголосили повітряну тривогу.

Одеса в укриття!

– написали у ПС уже о 20:45.

Після цього у місті пролунав сильний вибух.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також про наслідки російських атак – читайте в нашому телеграмі.

Нагадаємо, що вдень Росія вдарила 2 балістичними ракетами по портовій інфраструктурі Одеси.

Це був звичайний робочий день у звичайному українському порту. Люди працювали, техніка перевантажувала контейнери. Не було жодного військового об’єкта – тільки цивільна інфраструктура,

– зазначив віцепрем'єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба.