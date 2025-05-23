Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на власну кореспондентку. Росія атакувала Одесу уже вдруге за день.
Дивіться також Росія знову атакує Україну "Шахедами":для яких областей загроза
Що відомо про вибухи в Одесі
О 20:41 Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня.
За хвилину на Одещині оголосили повітряну тривогу.
Одеса в укриття!
– написали у ПС уже о 20:45.
Після цього у місті пролунав сильний вибух.
Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також про наслідки російських атак – читайте в нашому телеграмі.
Нагадаємо, що вдень Росія вдарила 2 балістичними ракетами по портовій інфраструктурі Одеси.
Це був звичайний робочий день у звичайному українському порту. Люди працювали, техніка перевантажувала контейнери. Не було жодного військового об’єкта – тільки цивільна інфраструктура,
– зазначив віцепрем'єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба.
На жаль, відомо про 2 жертв та 8 травмованих від денної атаки.