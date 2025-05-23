Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на голову Запорізької ОВА Івана Федорова.

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Що відомо про вибухи у Запоріжжі

О 22:55 моніторингові канали повідомили про загрозу застосування балістики з російського Таганрогу.

Згодом повідомили про загрозу для Запоріжжя.

Гучно у місті було приблизно о 22:58.

Вибухи у Запорізькій області. До відбою залишайтеся у безпечних місцях,

– закликав голова ОВА Іван Федоров.

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Нагадаємо, що під балістичними обстрілами двічі за день була Одеса, де, на жаль, є 8 постраждалих і 2 жертви.

А ближче до опівночі через "Шахеди" було гучно у Києві, де зафіксовано падіння уламків, а також в області – у Броварському районі постраждали двоє людей.