"Шахеды" долетели до Винницы: в области слышали взрывы

В ночь на 10 марта российские захватчики запустили дроны-камикадзе типа "Шахед". Сообщается, что в Виннице прогремели взрывы.

Около 22:18 в Воздушных силах сообщили об угрозе ударных БпЛА. Тревога распространялась большинством областей Украины, сообщает 24 Канал.

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В Виннице прогремели взрывы

Ориентировочно в 00:36 в Винницкой области прозвучало оповещение воздушной тревоги. Местные телеграм-каналы сообщали о взрывах в области.

Сейчас тревога в городе и области продолжается. Воздушные силы пишут, что фиксируют "Шахеды" в Черкасской области, которые направляются на северо-запад.

Официальная карта воздушных тревог Украины / Скриншот 24 канала

Ранее телеграм-каналы сообщали о движении беспилотников в Звенигородском районе Черкасской области, которые двигались западным курсом на Винницкую область.

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