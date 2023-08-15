"Ну что там? Горит дом": первые кадры после ракетного удара по Львову

Российские оккупанты в ночь на 15 августа нанесли массированный ракетный удар по Львову. Правоохранители показали первые кадры после атаки.

Правоохранители подчеркнули, что Россия продолжает вести борьбу с гражданским населением. Враг обстреливает дома, где спят мирные люди.

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На видео первые минуты после обстрела Львова. Сегодня львовяне в очередной раз проснулись под звуки взрывов. Патрульные совместно с другими службами на месте оказывали всю необходимую помощь,

– говорится в сообщении.

Первые минуты после удара по Львову: смотрите видео

Местные жители активно призывают не игнорировать уведомления об угрозе и ходить в укрытие гражданской защиты. Кстати, мэр Андрей Садовый рассказал, что когда уже было известно о движении ракет в сторону Львова, в укрытии из 70 жителей дома находились только 10 . Не стоит пренебрегать своей безопасностью.

Российские оккупанты только во Львове и области повредили более 100 домов. Тем временем российские оккупанты цинично отчитались о якобы уничтожении "военных целей". Что ж, нет ни одного дня, когда российские захватчики не врали бы.