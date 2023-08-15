Поврежден садик, колледж и дома: жуткие последствия ракетного удара по Львову

Российские военные рано утром 15 августа нанесли ракетный удар по Львову и области. В результате атаки оккупантов немало разрушений и пострадавших.

Россия направила на Львовщину крылатые ракеты, из которых одну силам ПВО удалось сбить. Еще 6 российских ракет – попали.

Смотрите также Утренний террор "Калибрами" и ракетами серии "Х": все, что известно о ракетной атаке 15 августа

На Львовщине из-за ракетного террора 15 пострадавших

В результате ракетной атаки обошлось без погибших, однако известно о 15 пострадавших людях. Самой младшей потерпевшей 10 лет, самой старшей – 72.

У большинства пострадавших царапины и порезы из-за выбитых окон, ушибы. Пять человек были госпитализированы.

Оккупанты повредили около 40 домов.

Пожар во Львове после ракетных обстрелов: смотрите видео

Какие повреждения во Львове

Во Львове подверглись разрушениям 20 домов в Зализнычном районе. Больше всего – на улицах Каховской и Патона. Были возгорания, повреждены окна и крыши.

Дома во Львове после ракетной атаки: смотрите видео

Во Львовском медицинском профессиональном колледже "Монада" выбиты окна, также произошло возгорание в трех зданиях промышленного предприятия.

Одна из ракет попала по территории детского сада, получило повреждения здание детсада.



Российская ракета прилетела во двор детского сада / Фото из сети

Мэр Львова Андрей Садовый во время брифинга рассказал, что на месте попадания ракеты на территории садика образовалась воронка диаметром 20 метров и 9 метров в глубину. По его словам, там еще есть остатки ракеты.

Последствия ракетного удара по Львову / Фото Андрей Садовый

Помимо садика, по словам Садового, получили повреждения дома рядом. В частности, поврежден большой дом на около 70 квартир, где выгорели верхние квартиры.

Оккупанты повредили дома во Львове / Фото ГСЧС

Спасатели сообщили, что в 10:20 во Львове ликвидировали пожар, вызванный вражеским обстрелом.

Пожар во Львове после ракетного удара россиян: смотрите видео

Какие повреждения во Львовской области

В Ставчанах Львовского района повреждены 15 жилых домов в частном секторе, из них 6 – критически. Также повреждены легковые автомобили. Там есть люди с легкими травмами.

Повреждение после удара оккупантов по Львовщине: смотрите видео

В селе Суховоля Львовского района обломками от ракет повреждены 4 жилых дома в частном секторе. Пострадавших нет.

Ракетный удар 15 августа: главное