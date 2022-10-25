Возле оккупированного Луганска вспыхнул масштабный пожар, слышали звуки детонации

Поздним вечером 24 октября вблизи оккупированного Луганска вспыхнул масштабный пожар. В сети активно начали распространяться фотографии, на которых можно было увидеть, как вздымается густой дым.

Как рассказывают местные жители, на временно оккупированной Луганской области не только вспыхнул пожар. Они еще слышали звуки взрывов, сообщает 24 канал со ссылкой на паблики в телеграмме. Однако мы пока не можем сказать, что стало его причиной.

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Густой дым вздымался в небо

Жители в телеграм-каналах рассказали, что загорелась шахта в поселке Юбилейное на окраине Луганска. От центра областного центра до него – 10 километров.



Где на карте расположен поселок Юбилейный / Скриншот

Как отметил журналист Андрей Цаплиенко, что-то не слишком похоже на самый обычный пожар на шахте. Уж очень он мощная. Более того, по словам местных жителей, они слышали взрыв. Поэтому не исключено, что речь идет о детонации боекомплекта.



Ночью возле Луганска горела шахта / Фото из телеграм-канала "Типичный Донецк"



Ночью возле Луганска горела шахта / Фото из телеграм-каналов



Ночью возле Луганска горела шахта / Фото из телеграм-каналов

Враг боится продвижения в Луганской области

Напомним, что оккупанты готовятся к продолжению контрнаступления ВСУ в Луганской области. С этой целью "повар Путина" Пригожин приказал построить там "линии Вагнера". Речь идет о нескольких рядах бетонных пирамидок, которые должны сделать невозможным продвижение танков.

которые должны сделать невозможным продвижение танков. По мнению военного эксперта Павла Нарожного, эти оборонительные сооружения имеют мало общего с настоящей защитой. Если на то пошло, то инженерно-ремонтная машина может спокойно сметать эти "линии Вагнера".

Это просто курам на смех. Эта линия, я не знаю, должно быть, сделал какой-то бетонный завод, отмыл какие-то деньги. Других версий у меня нет,

– иронизирует Павел Нарожный.

Заметим, что эта оборонительная конструкция должна была состоять из четырех рядов противотанковых пирамид. А ее общая протяженность – до 217 километров.

Как отметили ранее в разведке Британии, проект "Пригожина" свидетельствует о желании организовать глубокую оборону на линии фронта. Мол, таким образом враг исключит возможность быстрого продвижения нашего войска.

Добавим, что о строительстве "линии Вагнера" Пригожин объявил 19 октября. Он также изложил схему, на которой можно увидеть насколько раскинется это фортификационное сооружение. Будет проходить она к юго-востоку от Кременной и будет обходить Соледар, Спорное, Бахмут, а также Северодонецк.

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