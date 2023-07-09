У Сорокиного ВСУ нанесли удар по составу боеприпасов ракетами Storm Shadow, – ISW

Аналитики американского Института изучения войны рассказали, что Вооруженные Силы Украины могли ударить по глубокому тылу россиян во временно оккупированной части Луганской области. Речь идет о взрывах, которые раздавались ночью 7 июля.

Тогда громко у россиян было под временно оккупированным Луганском – у города Сорокино. Там раздавались взрывы и вспыхнули пожары.

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Что известно об ударах по Луганску

Аналитики американского Института изучения войны заявили, что украинские военные, вероятно, продолжают наносить удар по районам концентрации россиян в глубине оккупированной Луганской области.

На кадрах, опубликованных местными источниками 7 июля, видны пожары и последствия взрыва вблизи Сорокиного, примерно в 35 километрах юго-восточнее Луганска и в 130 километрах от текущей линии фронта,

– отмечают в ISW.

Именно поэтому специалисты ISW объясняют, что несколько источников предположили – украинские войска нанесли удар по составу российских боеприпасов, используя ракеты Storm Shadow.

Ракеты Storm Shadow Украине предоставила Великобритания. Они дальнобойны и могут бить на расстоянии не менее 300 километров. Стоит отметить, что ВСУ наносят удары только по врагу на временно оккупированной территории Украины и не атакуют Россию.

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