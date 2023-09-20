"Ракеты пошли": в оккупированном Крыму сняли видео, как на Севастополь летят цели

20 сентября 2023, 13:50
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Вблизи Севастополя 20 сентября прогремели мощные взрывы. В сети уже обнародовали видео, как в небе летели ракеты.

Соответствующий ролик сняли под Симферополем. Подробнее об этом – расскажет 24 Канал.

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Как на Севастополь летели ракеты

На обнародованном видео можно увидеть, как над временно оккупированным Крымом летели ракеты. Тем временем захватчики уже успели заявить о якобы "атаке БпЛА" и "успешной работе ПВО".

Так, местному жителю померещились ракеты Storm Shadow.

Ракеты пошли, Storm Shadow,
– заявил очевидец на видео.

Обратите внимание! Storm Shadow – это франко-британская авиационная крылатая ракета класса "воздух-земля". Предназначена для уничтожения важных стационарных целей, хорошо защищенных средствами противовоздушной обороны.

Ракеты над оккупированным Крымом: смотрите видео

Отметим, что около 7 взрывов прозвучало в районе Инкермана – Севастополь. Как сообщали в местных пабликах, также было громко в Бахчисарайском районе, а также возле аэродромов Бельбек и Кача.

По предварительной информации, есть прилет по вражеской воинской части в районе села Верхнесадовое под Севастополем.

"Хлопок" в Крыму: последние новости

  • Взрывы на временно оккупированном полуострове раздаются каждый день. Аналитики проанализировали, что за последние 10 дней в Крыму почти каждую ночь какие-то объекты оказывались под ударом.
  • 17 сентября в оккупированном Севастополе было неспокойно. Сообщали, что там загорелся пожар, однако оккупационная администрация пишет о "задымлении".
  • Также вечером 17 сентября сообщили о мощных взрывах во временно оккупированном Крыму. По данным СМИ, состоялась совместная операция ВМС и ГУР.
Автор: Софія Ропан