"Ракеты пошли": в оккупированном Крыму сняли видео, как на Севастополь летят цели
Вблизи Севастополя 20 сентября прогремели мощные взрывы. В сети уже обнародовали видео, как в небе летели ракеты.
Соответствующий ролик сняли под Симферополем. Подробнее об этом – расскажет 24 Канал.
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Как на Севастополь летели ракеты
На обнародованном видео можно увидеть, как над временно оккупированным Крымом летели ракеты. Тем временем захватчики уже успели заявить о якобы "атаке БпЛА" и "успешной работе ПВО".
Так, местному жителю померещились ракеты Storm Shadow.
Ракеты пошли, Storm Shadow,
– заявил очевидец на видео.
Ракеты над оккупированным Крымом: смотрите видео
Отметим, что около 7 взрывов прозвучало в районе Инкермана – Севастополь. Как сообщали в местных пабликах, также было громко в Бахчисарайском районе, а также возле аэродромов Бельбек и Кача.
По предварительной информации, есть прилет по вражеской воинской части в районе села Верхнесадовое под Севастополем.
"Хлопок" в Крыму: последние новости
- Взрывы на временно оккупированном полуострове раздаются каждый день. Аналитики проанализировали, что за последние 10 дней в Крыму почти каждую ночь какие-то объекты оказывались под ударом.
- 17 сентября в оккупированном Севастополе было неспокойно. Сообщали, что там загорелся пожар, однако оккупационная администрация пишет о "задымлении".
- Также вечером 17 сентября сообщили о мощных взрывах во временно оккупированном Крыму. По данным СМИ, состоялась совместная операция ВМС и ГУР.