"Ракеты пошли": в оккупированном Крыму сняли видео, как на Севастополь летят цели

Вблизи Севастополя 20 сентября прогремели мощные взрывы. В сети уже обнародовали видео, как в небе летели ракеты.

Соответствующий ролик сняли под Симферополем. Подробнее об этом – расскажет 24 Канал.

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Как на Севастополь летели ракеты

На обнародованном видео можно увидеть, как над временно оккупированным Крымом летели ракеты. Тем временем захватчики уже успели заявить о якобы "атаке БпЛА" и "успешной работе ПВО".

Так, местному жителю померещились ракеты Storm Shadow.

Ракеты пошли, Storm Shadow,

– заявил очевидец на видео.

Ракеты над оккупированным Крымом: смотрите видео

Storm Shadow – это франко-британская авиационная крылатая ракета класса "воздух-земля". Предназначена для уничтожения важных стационарных целей, хорошо защищенных средствами противовоздушной обороны.

Отметим, что около 7 взрывов прозвучало в районе Инкермана – Севастополь. Как сообщали в местных пабликах, также было громко в Бахчисарайском районе, а также возле аэродромов Бельбек и Кача.

По предварительной информации, есть прилет по вражеской воинской части в районе села Верхнесадовое под Севастополем.

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