В нескольких областях Украины усиливают меры безопасности из-за недавних взрывов возле ТЦК

После серии террористических актов, связанных с ТЦК, в зданиях военкоматов и возле них усиливают меры безопасности. В частности, в таких местах будет усилена охрана и видеонаблюдение и введут другие меры.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на заявление представителя Полтавского областного ТЦК и СП Романа Истомина в комментарии "Радио Свобода".

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Усиление безопасности в ТЦК и СП Украины

Убийство военнослужащего ТЦК в Полтавской области и взрывы возле военкоматов Павлограда, Ровно и Каменца-Подольского заставили добавить охранников вблизи зданий и ввести проверки людей, посещающих центры.

Соответственно и сейчас также идет работа по усилению охраны территории, где у нас, например, видеонаблюдение. Оно у нас есть. Но проводится наращивание, увеличение людей, привлеченных к охране, конечно, будет однозначно. Возможно, действительно, для жителей будут определенные неудобства в том, что придется дольше ждать, пока выяснятся детали их прибытия. Осмотр пакетов, пакетов, рюкзаков, конечно, уже проводился и будет проводиться однозначно,

– сказал Истомин.

Также не исключено, что сотрудникам ТЦК выдадут нагрудные камеры видеонаблюдения. По мнению представителя Полтавского ОТЦК, военнослужащие будут не против такого нововведения, ведь лично им скрывать нечего. Но в случае конфликта или нападения у них будет видеоподтверждение.

Накануне меры безопасности усилили в отделениях полиции и ТЦК во Львовской области. Представитель Оперативного командования "Запад" Олег Домбровский считает, что усилить безопасность необходимо, но минимально. Ведь военкоматы и так являются режимными объектами, которые охраняются.

Те случаи, о которых уже все знают, к сожалению, нельзя избежать всего ... Очевидно, что Министерство обороны Украины и Вооруженные Силы Украины будут наращивать усилия по мерам безопасности и некоторые из них, конечно, будут доведены до граждан, чтобы обеспечить взаимную безопасность,

– отметил представитель ОК "Запад".

Кто стоит за терактами возле ТЦК и полиции

Как говорил ранее глава Национальной полиции Украины Иван Выговский, все факты подрыва взрывчаток и нападений на правоохранителей указывают на то, что преступления организовывают спецслужбы России. Враг делает это с целью дестабилизировать ситуацию в стране. За последнее время известно о 9 таких инцидентов, а СБУ всего установила 497 российских коллаборационистов.