17 прилетов за час: оккупанты устроили самую массированную атаку на Запорожье за всю войну

10 февраля 2023, 06:52
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Анатолий Куртев

Ночью 10 февраля русские военные ударили ракетами по Украине. Оккупанты массированно атаковали Запорожье. Всего за час в городе зафиксировали 17 прилетов.

Это самое большое количество с начала полномасштабной войны, сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

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Россияне нанесли массированный удар по Запорожье

Путинские ублюдки устроили Запорожье массированную атаку. За час в городе зафиксировано 17 вражеских прилетов – это самое большое количество с начала полномасштабного вторжения,
– написал Куртев.

По его словам, оккупанты атаковали объекты энергетической инфраструктуры. Пока информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

"Это все, на что способна эта армия мразот, – обстреливать спящий город и бить по нашей инфраструктуре. Но нас не сломать. Держимся", – добавил секретарь Запорожского горсовета.

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Что известно о ночной атаке российских террористов

  • Около 4 часов утра 10 февраля во многих областях Украины объявили воздушную тревогу. Россияне атаковали крылатыми ракетами "Калибр" и ракетами С-300. Также была зафиксирована активность авиации.
  • Уже через несколько минут сообщили о взрывах в Днепропетровской и Харьковской областях.
  • По данным Monitor, по Харькову выпустили не менее 10 ракет.
  • Российские обстрелы подтвердил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Позже он отметил, что оккупанты нанесли удары по критической инфраструктуре. Зафиксировано около десяти взрывов. В неких районах перебои с электроэнергией. На местах взрывов уже работают экстренные службы. Информация о пострадавших и разрушении уточняется.
  • Воздушное командование "Восток" подтвердило успешное сбивание вражеских целей на Днепропетровщине и опубликовало короткое видео с уничтоженными ночью дронами.

Автор: Юлія Лобурак