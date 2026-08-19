Российские войска ударили по Запорожью с воздуха: погиб человек, возник пожар

В Запорожье повреждены гражданские объекты, возник пожар, есть пострадавшие. Это произошло в результате воздушной атаки российской армии.

Подробности сообщили в Запорожской ОВА. 24 Канал пишет, что известно на данный момент.

Удар врага по Запорожью 19 августа: что известно о последствиях?

Ночью 19 августа 2026 года из сообщения главы Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова стало известно, что российские войска совершили очередную жестокую воздушную атаку на Запорожье. Враг снова применил тактику террора против мирного населения, нанеся удар по гражданской инфраструктуре города.

В результате обстрела зафиксированы разрушения (повреждены жилые и нежилые здания) и пожар. Все необходимые службы работают.

К сожалению, российский террор привел к трагическим последствиям – подтверждена гибель одного человека. Еще как минимум шестеро получили ранения.

Последствия обстрела Запорожья 19 августа / Фото ОВА

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Совсем недавно, добавим, вечером 17 августа после воздушной атаки России в Запорожье погибли два человека. Тогда удар пришелся по садовому товариществу.