Подробиці розповіли у Запорізькій ОВА. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.

Удар ворога по Запоріжжю 19 серпня: що відомо про наслідки?

Проти ночі 19 серпня 2026 року з повідомлення очільника Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова стало відомо, що російські війська здійснили чергову жорстоку повітряну атаку на Запоріжжя. Ворог вкотре застосував тактику терору проти мирного населення, вдаривши по цивільній інфраструктурі міста.

Унаслідок обстрілу зафіксовано руйнування (пошкоджені житлові та нежитлові будівлі) та пожежу. Всі необхідні служби працюють.

На жаль, російський терор призвів до трагічних наслідків – підтверджено загибель однієї людини. Ще щонайменше шестеро зазнали поранень.

Наслідки обстрілу Запоріжжя 19 серпня / Фото ОВА

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Геть нещодавно, додамо, ввечері 17 серпня після повітряної атаки Росії у Запоріжжі загинули двоє людей. Тоді удар припав по садовому товариству.