Взрывы в Житомирской и Кировоградской областях: в ОВА описали ситуацию в регионах после атаки

Россияне выпустили по Украине крылатые ракеты, в результате чего взрывы прогремели на территории Житомирской и Кировоградской областей. Впоследствии местные власти этих регионов рассказали о ситуации.

В среду, 26 июля, оккупанты решили дважды массированно обстрелять наше государство с помощью разных видов вооружения. Собственно, во время тревоги, звучавшей несколько часов, взрывы слышали жители, в частности Кировоградской и Житомирской областей. В обоих случаях работала ПВО.

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"Чрезвычайные ситуации не зафиксированы"

Глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко констатировал, что благодаря Воздушным силам две воздушные атаки 26 июля обошлись без серьезных последствий.

В то же время глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович фактически написал то же, заверив, что чрезвычайные ситуации не зафиксированы.

Спасибо ПВО за защиту нашего неба, профессионализм и мастерство. Работало ПВО. Спасибо нашим защитникам, Слава Украине,

– говорится в сообщениях обоих глав регионов.

Главной целью была Хмельницкая область

Следует сказать, что также 26 июля взрывы слышали жители Хмельницкой области. Как сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат, враг имел целью атаковать авиабазу в этом регионе, расположенную в Староконстантинове.

Российские ракеты были направлены в район Староконстантинова Хмельницкой области,

– заявил спикер.

Другие регионы: какая ситуация

Нужно сказать, что взрывы слышали украинцы на Западе нашего государства. То есть речь идет о Тернопольской области. Очевидно, это также была работа ПВО, о чем написал глава ОВА Владимир Труш.

Добавим, что на Львовщине взрывы не были зафиксированы. Собственно, вражеские воздушные цели залетели в воздушное пространство региона, однако затем развернулись на 180 градусов и двинулись в направлении Хмельницкого.

Кроме того, сообщали об опасности для жителей Киевщины. Как написали в Воздушных силах, на этот регион, а также на Кировоградскую и Хмельницкую области, оккупанты целились опасными ракетами типа "Кинжал".