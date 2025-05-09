Арестович и компания: YouTube заблокировал каналы ряда подсанкционных лиц
- YouTube заблокировал каналы подсанкционных блогеров, среди которых Алексей Арестович, Константин Бондаренко, Дмитрий Василец, Анастасия Кашеварова и Павел Онищенко.
- Каналы не работают на территории Украины.
9 мая стало известно, что YouTube заблокировал каналы ряда блогеров, которые находятся под санкциями СНБО. Среди них экс-советник Офиса президента Алексей Арестович.
В Центре противодействия дезинформации рассказали, какие именно ютуб-каналы теперь не действуют в Украине, передает 24 Канал.
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Кому из пропагандистов закрыли рот
Среди тех, чьи каналы попали под бан:
- Алексей Арестович
- ️Константин Бондаренко – украинский политолог, сотрудничает с пропагандистским российским изданием Украина.ру.
- ️Дмитрий Василец – пророссийский блогер и экс-глава запрещенной партии "Держава". Василец, который является гражданином Украины, еще до начала полномасштабного вторжения России переехал в Москву, где публично поддержал агрессивную войну против Украины.
- Анастасия Кашеварова – российская пропагандистка, "военкор".
- ️Павел Онищенко – лидер организации "Потон", выехал в Москву. В 2023 году ему объявили подозрение в пропаганде войны. Называл украинцев и россиян "единым народом", а полномасштабное российское вторжение – "возвращением земель".
Напомним, ранее YouTube уже блокировал каналы Александра Шелеста и Вадима Карасева.
Все каналы не работают на территории Украины. К слову, канал Арестовича имел 1,9 миллиона подписчиков.
К слову, США разработали новые экономические санкции против России, направленные на компании в энергетическом и банковском секторах, чтобы усилить давление во время мирных переговоров.