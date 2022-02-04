YouTube заблокировал ресурсы боевиков из Донбасса

Популярная социальная сеть YouTube заблокировала ресурсы псевдореспублик Донбасса. Речь идет обо всех информационных площадках "ДНР" и "ЛНР".

Как пишет ряд российских СМИ, информационные каналы квазиреспублик заблокировали из-за того, что они не отвечают правилам сообщества.

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Российские пропагандисты, конечно же, возмутились этим фактом и начали разводить "зраду".

Сегодня, без объявления войны, YouTube вероломно уничтожил аккаун "ДНР" и "ЛНР",

– возмущаются пропагандисты.

В общей сложности, под запрет YouTube попали:

официальный канал псевдоминистерства информации "ДНР",

канал ГТРК "ЛНР",

так называемой народной милиции "ЛНР" и "ДНР".

Другие случаи блокировки каналов пропагандистов

Отметим, что на днях разгорелся скандал вокруг закрытия немецкой редакции пропагандистского канала Russia Today. В Германии это объяснили тем, что пропагандистский канал должен был получить лицензию на вещание, но не подал заявку на нее.

В ответ Россия заявила, что закроет корпункт Deutsche Welle. В российском МИД назвали это "ответными мерами" на запрет спутникового и другого вещания немецкоязычного телеканала RE DE.

В то же время, еще в сентябре YouTube удалил канал немецкой редакции Russia Today. Платформа объяснила причину – российское СМИ распространяло лживую информацию о коронавирусе.

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