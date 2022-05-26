За 3 месяца оккупанты отправили 58 тонн награбленного имущества украинцев: СМИ показали карту

Оккупанты продолжают цинично грабить дома украинцев на оккупированных территориях. Выяснилось, что за три месяца войны российские захватчики уже отправили домой 58 тонн ворованного у украинцев имущества. СМИ показали карту, куда отправили больше всего награбленного.

Еще раньше в сети были опубликованы кадры из белорусского города Мозыря, где показали, как российские военные отправляют домой награбленное имущество.

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По данным журналистов, аномальный рост отправлений, совпавший с началом войны, подтверждают версию массового мародерства оккупантов. Интересно, что загарники ограбили даже свою армию и отправили по почте военный беспилотник.

Что известно о мародерстве россиян

29 марта украинские власти сообщили о выводе части российских войск из Киевской области. В то же время объем подозрительных заказов из приграничных городов постепенно увеличивался.

Если 26 марта их было 338 килограммов, то 29 марта вес перевалил за тонну, а 2 апреля превысил 2,5 тонны.

Пик таких посылок пришелся на 4 апреля – почти четыре тонны. После короткого спада ровно через неделю вес подозрительных заказов снова возрастал до трех тонн, после чего началось понижение.



Сколько кафиры отправили награбленного за время войны / Инфоргафика "Медиазоны"

Добавим, что в апреле в сети появилось видео с российскими военными , которые посылают посылки с техникой и вещами через отделения СДЭК в белорусском Мозыре. Впоследствии СМИ нашли еще один пункт, где активно отправляли посылки кафиры – в Новозыбкове Брянской области.

Больше всего из выявленных СМИ заказов весило 381 килограмм, его отправили из пограничного Рыльска в пригород Екатеринбурга.

Журналисты составили новую карту отправлений, записали и проанализировали несколько десятков часов видео с пограничного пункта в Валуйках.

Откуда отправили больше тонн награбленного

По данным СМИ, из города Валуйки с 21 февраля по 20 мая отправили более 15 тонн подозрительных грузов. Город находится в 30 километрах от границы с Украиной и в 20 километрах от самопровозглашенной республики в Луганской области.

Из Клинцов, города в 60 километрах от украинской границы, за тот же промежуток времени отправили более 13 тонн.

За три месяца больше всего грузов из пограничных городов отправили в Москву и Екатеринбург — 10,3 и 6 тонн соответственно. Достаточно много заказов было и в Петербург.

Лидером среди "подозрительных" городов стала Юрга, город на северо-западе Кемеровской области. Из приграничья Украины около 5,8 тонны ушло в город, где проживает всего 80 тысяч человек.



Сколько награбленного отправили в российские города / Инфографика "Медиазоны"

Как журналисты получили следующие данные? Почтовый сервис СДЭК позволяет клиентам отслеживать отправку, поэтому по номеру заказа сайт компании показывает подробный маршрут от пункта приема до выдачи.

Журналисты выбрали 46 отделений СДЭК в ближайших к границе с Украиной населенных пунктах Беларуси, России и Крыма. Чтобы отследить цепочки посылок, проверялись случаи, когда из этих приграничных отделений за один день отправляли более двух крупных заказов в то же место.

В результате "подозрительные" посылки (награбленное – 24 канал) были найдены в 13 пограничных пунктах СДЭК:

в Армянске и Джанкое в Крыму,

в Покровском Ростовской области,

в Богучаре и Россоше Воронежской области,

в Валуйках Белгородской области

в Железногорске и Рыльске Курской области,

в Климово и Клинце Унече Брянской области,

в белорусском Мозыре.

Если смотреть со стороны Украины , то Валуйки – это Харьковское направление, Клинцы, Новозыбков и Мозырь – Киевско-Черниговский, Рыльск – Сумское, а Джанкой и Армянск – Херсонско-Мелитопольское.



Оккупанты в Екатеринбург отправили более 6 тонн награбленного / Скриншот карты

Полную карту объема грузов, отправленных оккупантами в разные города России – следите за этой ссылкой

В Валуйках военные отправляли кроссовки, шины, телевизор, колбасы и консервы, гитару, палатку и многое другое.

Смотрите видео, как кафиры отправляют награбленное:



Россияне, вероятно, украли у своей же армии

На видео видно, что 29 апреля в пункт СДЭК зашел офицер, который тащил за собой тяжелый ящик. В нем лежал беспилотник, похожий на "Орлан".

Однако БПЛА "Орлан-10" используется вооруженными силами России для поддержки конвоев, обнаружения целей и корректировки огня.

Журналистам не удалось отследить получение "Орлана" в пункте назначения. В этот день заказы тяжелее 10 килограммов с Валуйок отправлялись в Батайск, Бердск, Выборг, Зеленогорск, Кизил, Москву, Мурманск, Новосибирск, Улан-Удэ, Уссурийск и Хабаровск.

Мародерство россиян в Украине: последние новости

Российские кафиры 18 мая ограбили помещение Госпотребслужбы в Херсонской области. Они украли большое количество техники.

На Запорожье в Родах россияне в начале мая похитили из банкомата почти 400 тысяч гривен. Он был размещен в магазине, который был частично разрушен при обстреле.

Оккупанты ограбили дом , где раньше проживал нардеп Роман Костенко. Причиной стала его форма полковника СБУ, которую они обнаружили.

В Лисичанске кафиры украли машины . Правоохранители только в сутки могут получить 6 таких сообщений. Из Кременной россияне вывозят оборудование из больниц и школ. Всю современную технику отправили в Россию.

Кроме того, кафиры воруют украинскую продовольствие. В частности, они вывезли из Луганской области запас зерна почти на 3 года – около 100 тысяч тонн.

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