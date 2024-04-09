За атакой на Борисоглебский учебный авиационный центр стоит ГУР, – источники

Беспилотники 9 апреля атаковали российский Борисоглебск. Под ударом оказался местный учебный авиационный центр.

Как сообщают источники 24 Канала, за атакой на военный объект стоит Главное управление разведки. Известно о значительных повреждениях здания – россияне же уже классически отчитываются об "успешной работе пе-ве-о".

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Атака на авиационный центр

Ночью 9 апреля два беспилотника атаковали Борисоглебский учебный авиационный центр подготовки летного состава в Воронежской области. Стало известно, что за успешной операцией стоит ГУР. Отмечается, что есть значительные повреждения главного производственного цеха.

Андрей Юсов уточнил, что речь идет об авиационном 711 заводе. Он размещен на территории с центром, поэтому могут фигурировать разные названия.

Добавим, что ранее в пабликах утверждали, что в результате атаки дронов есть повреждения фасада и окон. Первый взрыв прогремел ориентировочно в 03:00, а второй – через час после этого. В то же время информации о пострадавших не поступало.

Борисоглебский учебный авиационный центр подчиняется он Военно-воздушным силам России, имеет авиационную базу для тренировок пилотов. Он назван в честь Валерия Чкалова, советского летчика.

Впоследствии Андрей Юсов в эфире "Радио Свобода" добавил, что по предварительной информации поражены основные производственные мощности предприятия

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