ФСБ будет мстить: чем для Путина обернутся перестановки в Кремле

Российский диктатор Владимир Путин сделал серьезные перестановки в правительстве. Министр обороны Сергей Шойгу подвинул Николая Патрушева и стал секретарем Совбеза России.

Увольнение Патрушева и назначение экономиста по специальности Андрея Белоусова на должность министра обороны может иметь для России серьезные последствия. Подробнее о них это 24 Каналу рассказал политолог Олег Лесной.

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Последствия перестановок в правительстве

Вечером 12 мая появилась информация о неожиданных изменениях в высшем руководстве России. Новым секретарем Совбеза России вместо Николая Патрушева стал Сергей Шойгу. Зато место министра обороны занял близкий к Путину Андрей Белоусов.

Бытуют разные версии таких кардинальных изменений в российском правительстве. Например, аналитики ISW убеждены, что Владимир Путин так готовится к затяжной войне.

В России есть четыре группы влияния: ФСБшники, военные, технократы и близкие друзья Путина. В этих кадровых перестановках коррупционера-показушника, которым является Шойгу, заменяют на коррупционера-технократа. Для нас это, если не опасный, то неприятный момент,

– подчеркнул Олег Лесной.

Технократ – это человек, который имеет глубокие знания в определенной научной или технической области и использует эти знания для управления или принятия решений в обществе.

"Когда Патрушев был во главе Совбеза России, он был очень влиятельным человеком и создал параллельный Администрации президента орган. Шойгу этого не сможет делать. Он не умеет развивать военно-промышленный комплекс, не умеет управлять войсками, зато умеет ходить в форме и воровать", – подчеркнул политолог.

Показательно и то, что на своей должности начальника Генштаба России остался Валерий Герасимов. Из этого можно сделать вывод, что ему, в отличие от Шойгу, Путин еще доверяет армию.

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Поэтому пока среди названных групп влияния в России явно просела ФСБ, ведь Патрушева не только уволили, но и по крайней мере пока не назначили на новую должность. Поскольку это не последняя фигура в российском правительстве, стоит следить за тем, где он все же окажется.

Надо смотреть, что дальше будет с кланом ФСБшников. Они очень не любят всех остальных, поэтому не собираются всех терять и сидеть молча. Они что-то будут делать. Тем более ФСБшная путинская "челядь" встроена в переговорные процессы с Западом. По моему мнению, чем больше они будут терять, то могут начать договариваться о своей судьбе за счет путинской судьбы. Поэтому Путин может не досидеть свой срок,

– подчеркнул Лесной.

Чего ждать от нового министра

Между тем новым министром обороны России стал Андрей Белоусов. Почти 10 лет он находился на посту министра экономики и помогал ставить экономику Кремля на военные рельсы после 24 февраля 2022 года.

Именно технократы спасли Россию от экономического краха, в том числе и новый министр обороны России. По прогнозам Виталия Портникова (украинский журналист – 24 Канал), нынешний министр может довести Россию до бесславного конца, но это не будет очень быстро. На тактическом уровне надо напрячься и делать больше в оборонном секторе самим, а в стратегическом – можно наблюдать полную аналогию с Советским Союзом,

– отметил Лесной.

Говорится об исторической параллели – когда в 1976 году министром обороны СССР стал маршал Дмитрий Устинов, который создал сильный военно-промышленный комплекс. Впрочем именно благодаря такой военной политике Устинова, СССР в конце концов развалился раньше, чем ожидалось, ведь вся советская экономика начала работать на ВПК. Нечто подобное уже происходит и с Россией.

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